Răzvan Ciobanu neagă faptul că ar avea legături cu traficanţii de droguri

Designerul Răzvan Ciobanu dezminte faptul că ar fi intrat în vizorul procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), într-un caz de trafic şi consum de droguri. El a declarat că nu are nicio legătură cu vreo reţea de traficanţi de narcotice şi nici că un anume dealer, Vasile Ciobanu, are vreun grad de rudenie cu el. În plus, a precizat că nu a fost chemat la audieri de către procurori niciodată şi s-a manifestat intrigat de asocierea numelui său în acest scandal cât timp nu se bazează pe niciun document oficial

Conform informaţiilor apărute în presă, artistul ar fi fost observat de poliţişti că a cumpărat mai multe doze de cocaină de la nişte traficanţi de droguri. Creatorul de modă era monitorizat de cadre ale Ministerului de Interne, aflate sub acoperire, care urmăreau o reţea de dealeri care activează în cluburi şi hoteluri de lux din capitală. Designerul a fost luat în vizor de anchetatorii DIICOT, care urmăreau un grup de comercianţi de stupefiante din care ar face parte şi Cristian Paraschiv, unul dintre participanţii la show-ul televizat „Rătăciţi în Panama\", difuzat la Kanal D. „Supravieţuitorul” a fost arestat pentru trafic de droguri în toamna anului trecut, după ce a „mărturisit” în faţa anchetatorilor că Răzvan Ciobanu era unul dintre clienţii săi fideli. Conform aceleiaşi surse, există numeroase alte persoane, posibil tot din lumea mondenă a capitalei, care ar fi cumpărat cocaină, motiv pentru care procurorii au extins cercetările în cauză. Designerul ar fi cumpărat cocaină de la unul dintre dealerii grupării, Vasile Ciobanu, zis „Raj\", dar şi de la ofiţerul Gheorghe Curelea, din cadrul Poliţiei Sectorului 4, arestat deja în acest dosar. Potrivit unor înregistrări telefonice menţionate în acest dosar, Ciobanu numea cocaina „rochie\", în discuţiile cu dealerii de stupefiante.