Răzvan Cojanu a pierdut meciul pentru titlul mondial WBO la categoria grea

Pugilistul român Răzvan Cojanu, în vârstă de 30 de ani, a fost învins la puncte de neozeelandezul Joseph Parker, sâmbătă, într-un meci pentru titlul mondial WBO la categoria grea disputat într-o gală profesionistă găzduită de Manukau City (Noua Zeelandă). Parker (25 de ani) şi-a păstrat centura după o victorie clară, cei trei arbitri-judecători punctând astfel după 12 reprize: 119-108, 117-110, 117-110.

Cojanu, care a primit șansa de a boxa pentru titlul mondial după accidentarea lui Hughie Fury, vărul celebrului Tyson Fury, a fost dominat de neozeelandez, care s-a arătat mai rapid și a lovit mai mult, chiar dacă l-a pus rareori în dificultate pe român. Pugilistul de 2,02 m înălțime, introdus în ring cu supranumele de „Big Foot”, a primit avertisment în repriza a patra din partea arbitrului de ring, pentru ținerea de cap a adversarului. Cojanu a avut un final mai bun de meci, câștigând ultimele reprize, dar nu a mai putut forța un KO.

Românul consideră însă că meciul a fost mai echilibrat decât au văzut arbitrii!„ Am dat tot ce am avut mai bun. Nu ştiu dacă am meritat să fiu penalizat cu un punct. Din punctul meu de vedere meciul a fost mult, mult mai strâns decât rezultatul anunţat”, a declarat Răzvan Cojanu, care a rămas cu 16 victorii la profesionişti, dintre care nouă prin knock-out, şi are acum trei înfrângeri.

Pugilistul neozeelandez (1,93 metri înălțime) a ajuns la 23 de victorii (18 prin knockout) în tot atâtea meciuri susținute. Parker a cucerit centura de campion mondial WBO în decembrie 2016, după o decizie la puncte în faţa lui Andy Ruiz Jr., și s-a aflat la primul meci în care își apără titlul suprem. WBO este una dintre cele patru mari versiuni recunoscute pe plan mondial în boxul profesionist.