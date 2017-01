Răzvan Florea, din bazinul de înot, pe schiuri nautice

Venit acasă într-o minivacanţă la sfîrşitul săptămînii trecute, înotătorul constănţean Răzvan Florea nu a uitat de marea sa pasiune, sporturile nautice. Împreună cu prietenul său de la lotul naţional al României, Ioan Ştefan Gherghel, medaliatul cu bronz de la Atena a ales să se relaxeze cu o repriză de schi nautic pe lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia. Ca şi în bazin, Florea s-a descurcat de minune, chiar dacă au fost momente cînd schiurile l-au pus în încurcătură. “Sînt foarte fericit că ajung acasă, la Constanţa, şi mă bucur de aceste momente pentru că programul este foarte încărcat. Din păcate, în Constanţa bazinul nu este deschis, astfel că trebuie să mă antrenez la Bucureşti. Cînd am timp, vin acasă să-mi văd familia, iar în puţinul timp care îmi mai rămâne practic sporturile nautice. Este mai greu în apă, dar, dacă m-aş antrena aşa cum fac la înot, poate m-aş descurca într-un mod mai profesionist şi la schi nautic”, a explicat Florea. “Profităm de vremea bună şi de faptul că pentru noi este cea mai lejeră vară din ultimii 9 ani”, a adăugat Gherghel. Chiar dacă pînă la Jocurile Olimpice de la Beijing a rămas ceva mai mult de un an, cei doi se gîndesc deja la cea mai importantă întrecere sportivă din lume. “Va fi un concurs foarte greu, pentru că s-a văzut şi la Mondiale cît au coborît timpii înregistraţi. Îmi propun în primul rînd să ajung în finala probei de 200 de metri spate. Acolo se poate întîmpla orice, chiar şi o clasare pe locul secund”, a mărturisit constănţeanul. “Şi eu vreau să intru în ultimul act, dar la 20 de metri fluture şi să obţin un timp cît mai bun. Mă interesează însă foarte mult şi ştafeta de 4x100 de metri mixt, cu care am reuşit să ne calificăm şi care mi-aş dori să fie tratată cu seriozitate de toată lumea”, a spus Gherghel, care a amintit despre conflictul avut în urmă cu un an cu oficialii Federaţiei Române de Nataţie. “Poate că în ultimul timp colaborăm mai bine şi sînt mai deschişi, dar cred că s-ar fi putut face mai multe pentru această generaţie, care nu cred că se va întîlni în următoarele două decenii”, a spus Florea.

Peste doar zece zile, Florea şi Gherghel vor participa la Campionatele Naţionale de seniori şi juniori, programate în perioada 18-22 iulie la Bucureşti, urmînd ca la începutul lunii august să fie prezenţi în Thailanda, la Jocurile Mondiale Universitare.