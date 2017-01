Răzvan Florea este „Ironman” la Zurich

Singurul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc, Răzvan Florea, retras din activitatea competițională în urmă cu șase ani, a devenit un practicant frecvent al triatlonului, o ramură sportivă extrem de solicitantă, care cuprinde trei probe - înot, mers pe bicicletă și alergare. Vicepreședinte al Federației Române de Triatlon, constănțeanul a participat duminică, la Zurich (Elveția), la una dintre cele mai dure competiții din sport, IronMan, care înseamnă un concurs cu 3,8 kilometri de înot, 180 de kilometri pe bicicletă și 42,2 de kilometri de alergare. Fostul înotător, în vârstă de 36 de ani, a avut o prestație excelentă, încheind cursa după 11 ore, un minut și 44 de secunde. Florea a încheiat proba de înot al treilea la categoria sa de vârstă și al 14-lea la general, după 53 de minute și 52 de secunde, a terminat-o pe cea de bicicletă după 5 ore, 45 de minute și 2 secunde, iar maratonul l-a parcurs în 4 ore, 10 minute și 29 de secunde.

„Mi-a ieșit foarte bine la înot, chiar dacă în ultima vreme nu prea am mai înotat și m-am concentrat la antrenamente doar pe bicicletă și alergat. Pur și simplu, m-am bazat pe ce mi-a fost dat de natură și pe anii de antrenament ca sportiv activ. Mi s-a părut destul de prietenoasă bicicleta, mai ales că nu prea bătea vântul, însă treptat s-a încălzit mai mult decât îmi doream. În plus, diferența de nivel era destul de mare. Am făcut două ture de 90 de kilometri, dar 40 de kilometri la fiecare dintre ele erau în urcare. Pe plat am mai apucat să mă odihnesc, dar până la urmă s-a simțit că m-am antrenat din greu în ultimul timp. Până la 20 de kilometri a fost plăcut, următoarea porțiune, până la 30, a fost grea, iar ultima parte a fost foarte grea. Dar mi-am ascultat antrenorul și am plecat cumpătat. Nu am forțat, ba chiar m-am înfrânat și asta m-a ajutat pe final. Este extraordinar să treci linia de sosire fără să fii istovit”, a declarat Florea.

CURSĂ FĂRĂ OPRIRI

Constănțeanul, care a fost susținut pe parcursul cursei de soția sa, Oana, a mărturisit că nu va participa prea curând la o altă competiție de acest gen. „Este o experiență interesantă, dar nu vreau să o repet. Cel puțin, nu în viitorul apropiat. Este nevoie de foarte mult antrenament, ceea ce îți ocupă timpul și ar însemna să las baltă alte lucruri importante. Concursul a fost foarte greu, dar am reușit să mă mențin într-un tempo care să nu mă doboare. Nu am concurat împotriva nimănui, am făcut-o doar pentru mine. De altfel, după ce am ieșit din apă, timp de vreo șapte ore, nu am depășit pe nimeni. Au trecut mulți pe lângă mine, dar nu asta conta. Nici nu am făcut pauze, am mâncat și m-am hidratat din mers. Timpul obținut, în schimb, a fost mult peste așteptări. Antrenorul îmi fixase în jur de 11 ore și 29 de minute, iar eu îmi propusesem să cobor măcar sub 12 ore. Am terminat în 11 ore, un minut și 44 de secunde!”.

Constanța a fost reprezentată și în cursa feminină, unde a luat startul Ana Mega, una dintre prezențele obișnuite la competițiile de triatlon din țară. Aceasta a terminat întrecerea după 11 ore, 56 de minute și 52 de secunde, încheind pe locul 661 la general. „Pe parcursul celor aproape 12 ore cred că am trecut prin toate stările posibile, de la agonie la extaz și invers, dar toate acestea au dispărut atunci când am auzit la microfon „Ana Mega from Romania is an IRONMAN“”, a povestit constănțeanca.

