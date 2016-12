Răzvan Florea merge la CM de nataţie din China

Retras din activitate în urmă cu doi ani, singurul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc, Răzvan Florea, face azi deplasarea la Shanghai, unde duminică vor debuta probele de înot de la Campionatele Mondiale de nataţie. Constănţeanul nu va intra însă în bazin, urmând să debuteze în postura de jurnalist, la invitaţia televiziunii naţionale, care transmite în direct evenimentul. “Am primit o invitaţie să lucrez pe perioada Campionatelor Mondiale din China pentru televiziunea naţională. Mai exact, voi da o mână de ajutor şi voi comenta probele de înot, pentru că am mai mare cunoştinţă despre ceea ce se întâmplă în acest sport pe plan internaţional. Îmi face o plăcere deosebită şi sper să mă descurc pe măsură. Cu siguranţă, vor fi emoţii, dar sper să scap de ele după primele zece minute, pentru că vreau să fie un lucru bine făcut. Este pentru prima oară când merg la o competiţie de anvergură în altă calitate decât cea de sportiv. De altfel, a trebuit să aştept o săptămână pentru a primi viza de jurnalist”, a povestit medaliatul cu bronz în proba de 200 metri spate de la Jocurile Olimpice din 2004, desfăşurate la Atena. Florea va avea ocazia să comenteze evoluţiilor foştilor săi colegi din lotul naţional, Camelia Potec şi un alt constănţean, Dragoş Agache, dar şi să dea ochii cu foştii săi adversari. “Va fi o plăcere să-i comentez pe foştii mei colegi, iar dacă vor avea şi rezultate deosebite, va fi şi mai spectaculos. Indiferent de ce se va întâmpla, este important că înotul românesc are reprezentanţi la acest nivel. Va fi greu să obţină vreo medalie, dar nu imposibil, însă, dacă tricolorii se întorc acasă cu două participări în finale, trebuie să fim mulţumiţi. Camelia are deja o vârstă şi, chiar dacă deţine un palmares impresionant, îi va fi greu să înoate la nivelul din acest moment, astfel că o clasare în primele şase locuri ar fi o performanţă importantă. Pentru Dragoş, prezenţa în finală ar reprezenta o confirmare a muncii depuse în ultimul an. În plus, mă voi întâlni cu foştii mei adversari, Markus Rogan şi Arkady Viatchanin, cu care m-am luptat pentru medalii”, a explicat Florea, care va avea ocazia să revadă oraşul Shanghai, după cinci ani: “Mă aşteaptă un zbor lung şi obositor, de peste 20 de ore. Am mai fost la Shanghai în urmă cu cinci ani, la Campionatele Mondiale. Este un oraş frumos şi mă încântă faptul că-l voi vedea de sus, fiind cazat la etajul 35. În plus, îmi place şi mâncarea chinezească”.