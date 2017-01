Răzvan Florea, pe ultima linie dreaptă înaintea plecării spre Beijing

Înotătorul constănţean Răzvan Florea s-a întors luni de la o serie de concursuri internaţionale, găzduite de Roma, Barcelona şi Canet. Ultimele două au contat pentru seria “Mare Nostrum”, competiţie la care medaliatul olimpic de la Atena participă în fiecare an. Sportivul de la Farul şi-a îmbunătăţit progresiv clasările, locul 3 la Roma, 2 la Barcelona şi 1 la Canet în proba de 200m spate, iar la 100m spate a „urcat” de pe 7 pe 5, însă la Canet a fost descalificat, „pentru că am mişcat la start”. „Mă simt foarte bine şi sînt foarte mulţumit de felul cum am înotat. Concludent este că am înregistrat cei mai buni timpi din carieră la aceste concursuri tradiţionale, mai ales la sută, dar şi la 200m, unde am înotat un minut şi 57 de secunde pentru prima oară în această perioadă a anului. Sper să-mi îmbunătăţesc în continuare timpii şi să prind vîrful de formă în august”, a declarat Florea, primul (şi singurul, pînă acum!) medaliat olimpic al înotului masculin românesc, bronz în 2004 la 200m spate. „Sîntem mulţumiţi de modul cum se prezintă Răzvan la momentul acesta: este foarte determinat, e conştient de ceea ce trebuie să facem şi creşte de la concurs la concurs. La aceste competiţii nu am urmărit doar timpii şi locurile ocupate, ci am încercat diverse tactici de cursă şi am perfecţionat diferite lungimi de bazin. Mai avem o lună pînă plecăm la Beijing şi sîntem optimişti că vom reuşi din nou performanţe la Jocurile Olimpice”, a spus antrenoarea lui Răzvan, Gina Handrea.

Plecarea spre China este prevăzută pentru 27 sau 28 iulie, iar pînă atunci Răzvan Florea se va pregăti în Bucureşti, la piscina din Complexul Sportiv „Lia Manoliu”. Săptămîna viitoare, între 25 şi 30 iunie, în aceeaşi piscină vor avea loc Campionatele Naţionale în bazin de 50m. Răzvan vrea să mai obţină un rezultat mare şi la Beijing, unde va participa, probabil, la ultimul său concurs olimpic. Înotătorul în vîrstă de 28 de ani vrea să urce din nou pe podium pentru a-i dedica medalia fiului său, Tudor-Andrei, în vîrstă de şapte luni. „Mi-e foarte greu fără el, pentru că îl văd destul de rar, cam o dată la două săptămîni. Sper să urc pe podium pentru el şi pentru soţia mea, Oana, şi le promit că din septembrie voi avea mai mult timp pentru ei”, a încheiat Răzvan Florea.