Răzvan Fodor, între muzică şi... actorie

Cunoscut publicului ca fost solist al trupei ”Krypton”, apoi ca actor în telenovele, carismaticul artist, Răzvan Fodor, nu are de gînd să aleagă între muzică şi actorie. Deşi muzica este un lucru important pentru Răzvan, interpretul a renunţat la planurile pe care le avea pentru toamna aceasta, cînd îşi dorea să revină pe piaţa muzicală, fiind “prins” între două fimări, artistul jucînd în două seriale TV de succes. “Chiar dacă nu am făcut nimic din punct de vedere muzical, nu înseamnă că voi renunţa la această pasiune, doar că nu am avut timp suficient să mă ocup de acest lucru. Îmi plac la fel de mult şi muzica şi actoria, nu mă văd renunţînd la una în favoarea celeilalte”, a subliniat Răzvan.

Artistul îşi doreşte să revină pe piaţa muzicală cu un nou proiect, tot în stilul care l-a consacrat, rock, dar va face acest lucru puţin mai tîrziu decît era programat. “Voi reveni cu proiectul pe care îl am în plan, dar nu acum, ci începînd cu primăvara anului viitor, cînd voi avea mai puţin de lucru cu serialele”, a subliniat Răzvan Fodor.