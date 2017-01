Răzvan Fodor s-a întîlnit cu Dalai Lama

Răzvan Fodor, artistul care a devenit cunoscut ca solist al trupei „Krypton” şi, mai apoi, ca actor de telenovele, s-a întîlnit, în vacanţa de sărbători pe care a petrecut-o în India, la graniţa cu Nepalul, cu nimeni altul decît… Dalai Lama. „Eram în zona cunoscută sub numele de Caşmir, în vizită la un templu din Dharmsala şi, deodată, în faţa mea, l-am văzut pe Dalai Lama. Sosise acolo pentru comemorarea a doi ani de la uciderea unor tibetani la graniţa cu China. A fost un moment unic în viaţă, am fost profund impresionat de forţa emanată de un om care pare atît de plăpînd”, a declarat Răzvan Fodor.

În cele trei săptămîni petrecute în India, Răzvan Fodor a vizitat mai multe temple, a mers în deşert, a făcut plajă în Goa şi a mîncat specialităţi locale. „A fost un concediu mai mult spiritual decît de relaxare. Cînd mergi în India, la orice pas simţi spiritualitate. Am văzut Taj Mahalul şi am rămas cu gura căscată, am vizitat templele călugărilor, Palatul Vînturilor, am ajuns pînă la graniţa cu Pakistanul”, a mai spus vedeta de televiziune. În expediţia din India, Răzvan a fost însoţit de iubita lui: „Ea a avut ceva reţineri cînd am anunţat-o unde mergem în vacanţă, dar am reuşit să o conving şi i-a plăcut foarte mult. Adevărul este că India este o ţară plină de savoare, exotism, spiritualitate şi nu ai cum să nu te îndrăgosteşti de ea”, a explicat Fodor. „Ziua erau 30 de grade, iar noaptea, 7-8 grade. Era foarte frig şi am suferit pentru că nu exista nicăieri un calorifer. Indienii sînt obişnuiţi să trăiască aşa. Nici cu mîncarea nu a fost mai uşor, pentru că localnicii sînt majoritatea vegetarieni, iar mie îmi place carnea. Am mîncat la început tot felul de legume şi fructe şi apoi mi-am luat mîncare adevărată”, a mai spus Răzvan Fodor.