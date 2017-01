Răzvan Frăţianu se pregăteşte pentru viitoarele etape din divizia profesionistă

Cea mai bună clasare dintre piloţii români care au participat la etapa a doua din Campionatul European de drift, secţiunea Street Legal, a reuşit-o suceveanul Răzvan Frăţianu, care a pilotat un BMW E 36 şi a ocupat locul 4. Frăţianu a concurat foarte bine în weekend, pe circuitul amenajat în parcarea de la Maritimo Shopping Center din Constanţa, fiind învins în semifinală de Tibor Hegedus (Ungaria), apoi cedând şi finala mică, disputată în compania campionului din 2013, bulgarul Alexander Yazov. Anterior, el trecuse de Sorin Ene şi de bulgarul Krasimir Stefanov.

„Din păcate, o greşeală neforţată din partea mea (n.r. - a greşit la schimbarea de mase din prima manşă şi aproape că s-a oprit pe circuit!) m-a făcut să ratez podiumul. Dar astfel de erori se mai întâmplă, mai ales că eu venisem la Constanţa mai mult pentru antrenament, Street Legal nu este un campionat în care să mă intereseze punctele. A fost un antrenament în regim de concurs, am venit pentru a-mi promova partenerii şi cred că a fost un weekend excelent din punct de vedere competiţional. Aş fi vrut podiumul, pentru palmares, dar dacă nu s-a putut nu este niciun fel de problemă. Am preferat să nu forţez maşina, pentru că în weekend-ul următor am o etapă de Campionat Naţional. Sunt pe primul loc în clasament şi mi-am propus să cuceresc titlul naţional în 2014”, a declarat Frăţianu, campion naţional în 2011, vicecampion în 2012 şi clasat al treilea în 2013.

Din păcate, calendarul CN de drift pe 2014 nu cuprinde, la ora actuală, decât două etape! Evident, motivele sunt de ordin financiar, pentru că în 2013 au fost şase etape, în 2012 s-au disputat şapte etape, respectiv cinci în 2011 şi şase în 2010. Frăţianu a câştigat etapa de la Suceava, din 5-6 iulie, iar etapa a doua va avea loc la Prejmer (judeţul Braşov), la sfârşitul acestei săptămâni.

„Eu particip în Campionatul European la divizia profesionistă. Anul acesta încă nu am ajuns, primele etape au fost organizate destul de departe de România (n.r. - Austria, Italia, Marea Britanie, Polonia) şi bugetul nu mi-a permis, dar voi participa la următoarele două etape, în Ungaria, ca şi la ultimele două ale sezonului, şi vom vedea ce putem face acolo”, a precizat Frăţianu. Un singur pilot român a participat la etapele de anul acesta din King of Europe, secţiunea Pro. Este vorba despre Călin Ciortan, campionul naţional din 2012 şi 2013, care a punctat destul de bine în Austria, Italia şi Polonia şi ocupă locul 11 în clasament, cu 171 de puncte.