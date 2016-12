Răzvan Grădinaru, campion în Balcani

La nici 18 ani, pe care-i va împlini abia în septembrie, Răzvan Grădinaru şi-a creat deja un nume în înotul românesc. Puştiul crescut la Constanţa de antrenoarea Anca Atena Buzbuchi a adunat nenumărate titluri de campion naţional la copii şi juniori, crescând în valoare de la an la an. La finalul săptămânii trecute, sportivul legitimat la CS Farul Constanţa şi-a confirmat încă o dată valoarea, devenind campion balcanic de juniori în proba de 50 m bras, la Larissa (Grecia). În plus, constănţeanul a adunat încă două medalii, de argint, la 100 m fluture, şi de bronz, la 200 m mixt, şi s-a clasat de două ori pe locul 4, la 100 m bras şi 50 m fluture.

„Drumul a fost extrem de obositor. La dus am făcut în jur de 13 ore. Iniţial, întrecerea trebuia să aibă loc în Cipru, dar a fost anulată din cauza crizei financiare, astfel că am intrat într-un alt program de pregătire. Cu patru zile înaintea concursului, am fost anunţaţi că se va desfăşura în Grecia, la Larissa. A fost o competiţie tare, la care au participat sportivi din opt ţări. Ne propuserăm mai multe medalii de aur, dar Răzvan a avut ceva probleme de sănătate şi nu a fost la cel mai înalt nivel din punct de vedere fizic. Dimineaţa, a înotat în proba de 100 de metri bras, unde se număra printre favoriţi la la titlul balcanic. A încheiat pe 4, dar s-a mobilizat incredibil şi, după-amiaza, a cucerit aurul la 50 de metri bras. La 100 de metri fluture a terminat al doilea, la o distanţă de o singură sutime de primul loc. În plus, a înotat în şapte probe, toate încheiate cu clasări în primele cinci locuri”, a declarat antrenoarea Anca Atena Buzbuchi. „Îmi propusesem să merg mai bine şi să câştig cinci medalii. Probele mele favorite sunt 100 m bras şi 100 m fluture, dar încă nu pot să aleg între ele. La fluture simt că înot uşor, iar la bras este în forţă. Totuşi, idolul meu este sârbul Miroslav Cavic, care înoată fluture”, a spus prospătul campion balcanic.

PROGRAM SPARTAN. Performanţa cere sacrificii, iar programul de pregătire a lui Răzvan Grădinaru spune totul. „Primul antrenament este foarte dimineaţă, iar la 5 şi jumătate sunt deja în bazin. După trei ore de pregătire, merg la şcoală, mănânc şi la 13.30 sunt la al doilea antrenament al zilei, unul de forţă, care ţine vreo două ore. După odihnă, vine încă un antrenament, seara, care durează tot vreo trei ore. Secretul performanţei este, în primul rând, multă muncă”, a explicat Grădinaru. „Avem norocul de a ne pregăti la bazinul de la Palm Beach, din staţiunea Mamaia, şi vreau să le mulţumesc celor de acolo că ne-au găzduit gratuit şi ne-au pus totul la dispoziţie. Cu refacerea stăm mai rău, pentru că nu prea avem condiţii, dar am primit ajutor din partea CS Farul şi avem un maseur extraordinar. Medicaţia este constitoare, mai ales că nu am primit mai nimic de la federaţie, chiar dacă Răzvan este component al lotului naţional”, a completat antrenoarea sa.

ŢINTA, JO DE LA RIO. Obiectivul principal al constănţeanului pentru acest an este medalie la Campionatele Europene de juniori, programate în perioada 24-26 mai. „Pentru noi, concursul de la Larissa a fost unul de verificare. Mai avem unul important la Bratislava, apoi urmează Campionatele Europene, dar şi Campionatele Naţionale pentru seniori şi juniori, în luna iunie, în perioada 19-23 iunie”, a spus Anca Atena Buzbuchi. Ţinta pe termen lung este una şi mai îndrăzneaţă, o medalie la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, din 2016. „Mi-am propus să merg la Rio, dar nu ca să fac act de prezenţă, ci vreu medalie. Visul meu este să fiu primul înotător român care să cucerească aurul olimpic”, a adăugat Răzvan Grădinaru.