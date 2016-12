Răzvan Lucescu este noul selecţioner al tricolorilor

După aproape o lună de incertitudini, naţionala României are din nou selecţioner. În cadrul Comitetului Executiv al FRF, Răzvan Lucescu a fost votat, în unanimitate, pentru această poziţie, urmînd să fie prezentat oficial astăzi. Lucescu va avea ca obiectiv calificarea echipei naţionale la EURO 2012 şi va avea un salariu de 250.000 de euro pe an. “Am o mare şansă să fiu antrenor şi să lucrez unde mi-am dorit. Este o responsabilitate uriaşă, nu mi-am imaginat atunci cînd m-am apucat de această meserie că voi fi la naţională la numai 40 de ani. Este clar pentru toată lumea că naţionala trebuie să meargă la Campionatul European din 2012. Am discutat puţin şi cu tatăl meu, m-a felicitat, acum vreau să mă duc la stadion şi să am o discuţie cu proprii mei jucători. Am o mare responsabilitate, ştiu ce aşteptări sînt în ceea ce mă priveşte. Am primit contractul pe care îl aveam şi la Braşov, dar echipa naţională nu se refuză. Se poate spune că vin şi cu inima, vrem să le redăm suporterilor bucuria. Vom face tot ce este omeneşte posibil să se întîmple asta”, a spus noul selecţioner. Venirea lui Răzvan Lucescu va atrage automat şi cîteva schimbări. Cel mai probabil, noul selecţioner va trece la sistemul 4-4-2, pe care Lucescu jr. îl foloseşte şi la FC Braşov, echipă pe care o va pregăti pînă la finalul sezonului, în paralel cu Naţionala. În plus, tehnicianul intenţionează să-l aducă în staff-ul tehnic şi pe actualul portar al celor de la FC Braşov, Bogdan Stelea. Lucescu va debuta într-un un meci oficial pe 6 iunie, cînd tricolorii vor da piept, în deplasare, cu Lituania, în preliminariile Campionatului Mondial din 2010.