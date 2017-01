Răzvan Lucescu pregăteşte surprize pentru bosniaci

Lipsit de mai mulţi dintre titularii obişnuiţi, fie din cauza accidentărilor, fie în urma retragerilor, selecţionerul Răzvan Lucescu pregăteşte câteva surprize pentru meciul cu Bosnia şi Herţegovina, programat vineri, de la ora 21.00, pe stadionul “Giuleşti-Valentin Stănescu”, selecţionata Bosniei-Herţegovina în preliminariile EURO 2012. Astfel, fundaşul Florin Gardoş şi mijlocaşul Gabriel Torje au şanse mari să fie în formula de start. „Trebuie să uităm Cupa, campionatul, totul, şi să luptăm toţi ca o familie pentru echipa naţională. Aceasta este cea mai importantă partidă, trebuie să obţinem victoria şi sunt convins că aşa va fi. O victorie cu Bosnia ne-ar da şanse la locul doi în grupă şi implicit la calificare”, a spus Torje, care a făcut un apel la public: „Sper că va fi un public numeros în tribune, lucru care ne va ajuta, la fel cum i-a ajutat şi pe ei în tur”. Convocat în premieră, mijlocaşul Gabriel Giurgiu, în vârstă de 28 de ani, speră să debuteze cu un succes în tricoul reprezentativei României: „Mă bucur că am fost convocat la naţională, aici sunt cei mai buni jucători din România. Am fost surprins la început pentru că am şi eu o vârstă, dar mă bucur că am fost chemat şi voi da totul în teren dacă va fi nevoie de mine. Meciul de vineri este foarte important şi trebuie să ne gândim doar la victorie”.