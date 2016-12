Răzvan Lucescu şi-a impus stilul la Naţională

În aşteptarea primului meci oficial pe banca tehnică a naţionalei României, Răzvan Lucescu pare să fi călcat pe urmele tatălui său. Noul selecţioner a schimbat radical lotul, convocînd, în premieră, mai mulţi jucători, Apostol, Dănănae, Roman, în timp ce pe alţii i-a “recondiţionat”, cazul lui Ghioane şi Alexa. Mai mult, Lucescu junior a creat o altă atmosferă în sînul lotului, “tricolorii” afişînd o mină relaxată şi, în acelaşi timp, concentrată la primele antrenamente desfăşurate la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia. Mijlocaşul echipei CFR Cluj, Bogdan Mara, a declarat, ieri, că revenirea “sub tricolor” este un vis, pe care de altfel îl are orice fotbalist român în activitate, iar atacantul echipei FC Dinamo, Ionel Dănciulescu, consideră că, odată cu revenirea sa la lot, “nu am nimic de demonstrat nimănui, ci doar mie că pot face faţă la alt nivel”. Absent motivat de la primul antrenament, după ce a jucat cu echipa sa de club, FC Porto, în cupă, Cristian Săpunaru a ajuns în cantonament luni seară, pregătindu-se ieri alături de coechipieri. În schimb, Costin Lazăr se va pregăti sub comanda lui Lucescu abia începînd de azi, efectuînd doar recuperare în ultimele două zile, din cauza unor probleme la ligamentele genunchiului drept. La şedinţa de pregătire de ieri, mijlocaşul timişorean Dan Alexa a suferit o recidivă la o accidentare mai veche la muşchii inghinali de la piciorul drept şi a părăsit antrenamentul după aproximativ 40 de minute. Cei 23 de jucători aflaţi în cantonament vor face deplasarea cu toţii în Lituania, pentru meciul cu reprezentativa ţării gazdă, programat sîmbătă, de la ora 21.00, la Marijampole, în preliminariile Campionatului Mondial din 2010. “Sîntem exemple pentru tineri, trebuie să avem responsabilitate şi voi avea grijă ca atmosfera de la echipa naţională să fie una plăcută, iar jucătorii să vină cu entuziasm şi să se simtă liberi. Am făcut aceaste convocări bazîndu-mă pe ce am văzut pe teren la ultimele jocuri. Toţi jucătorii convocaţi vor face deplasarea şi, chiar dacă unii se aşteaptă să fie titulari, iar alţii să nu joace, o să păstrez suspansul pentru a fi conectaţi pînă la final”, a spus Răzvan Lucescu. Chiar dacă a convocat mulţi jucători noi, selecţionerul a explicat că va apela la cei mai tineri doar în meciurile amicale, pentru a nu destabiliza Naţionala.

Premierul Boc, în cantonamentul tricolorilor

La antrenamentul desfăşurat aseară, la Mogoşoaia, a fost prezent şi premierul Emil Boc. Primul ministru a ţinut să îi ureze succes noului selecţioner Răzvan Lucescu, primind din partea jucătorilor un tricou alb, cu numărul 10 şi inscripţionat cu numele lui. Boc a fost invitat să execute trei lovituri de la 11 m la poarta apărată de antrenorul secund al echipei naţionale, Bogdan Stelea. Boc a înscris o singură dată, iar preşedintele FRF, Mircea Sandu a explicat apoi că Boc a pus un pariu cu el: dacă va marca două goluri din trei şuturi Naţionala este obligată să se califice, iar dacă va reuşi să transforme doar o lovitură se obligă el ca Stadionul “Naţional” să fie construit mai repede, urmînd să fie terminat în primăvara lui 2012.