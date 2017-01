RC Cleopatra continuă în Divizia Naţională

După ce şi-a îndeplinit obiectivul fixat pentru primul sezon din istoria clubului în Divizia Naţională, evitarea retrogradării, RC Cleopatra s-a aflat ieri la momentul analizei. Conducătorii grupării de pe litoral, împreună cu staff-ul tehnic au participat la o şedinţă, în urma căreia s-au luat mai multe decizii importante. Astfel, s-a decis ca RC Cleopatra să participe în următorul sezon tot în Divizia Naţională, chiar dacă unele zvonuri anunţau o retragere din cauza problemelor financiare. În schimb, conducătorii clubului constănţean au anunţat că vor renunţa la jucătorii veniţi din ţară - Cătănoiu, Munteanu, Bratu, Bujoreanu şi Ferţu, urmînd să se bazeze pe jucători constănţeni. În aceste condiţii, sînt şanse mari să rămînă la echipă şi cei patru sportivi împrumutaţi de la RCJ Farul, Pîrvu, Enache, Damian şi Buşcă. “Am decis că vor sa pleca jucătorii veniţi din ţară, însă vom rămîne în Divizia Naţională. Avem un lot de 27 de jucători, din care doar căpitanul Grigore are 27 de ani, restul au în jur de 20 de ani. Ne vom axa pe jucători de la naţionalele de juniori”, a spus preşedintele RC Cleopatra, Vasile Chirondojan. În plus, RC Cleopatra va înscrie o echipă şi în Campionatul Naţional de juniori sub 19 ani.