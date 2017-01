RC Cleopatra şi-a luat adio de la play-off

Visul nou-promovatei RC Cleopatra de a prinde un loc în play-off încă din primul sezon în Divizia Naţională s-a spulberat. Constănţenii au fost învinşi fără drept de apel, sîmbătă, în meciul decisiv, 0-23, în deplasarea de la RC Timişoara, în etapa a 7-a. Prima repriză s-a desfăşurat sub semnul dominării oaspeţilor, care nu au reuşit să puncteze, astfel că la pauză gazdele au condus cu 3-0. Echilibrul s-a rupt însă la jumătatea reprizei secunde, cînd timişorenii şi-au trecut în cont două eseuri, rezolvînd soarta partidei. “Am făcut o prima repriză bună, dar după pauză am pierdut doi jucători, Cojocaru şi Graur, ambii accidentaţi, iar acest lucru a fost decisiv. În zece minute am încasat toate punctele şi nu am mai putut reveni. Nu mai avem şanse la play-off, dar depindem şi de celelalte rezultate”, a declarat antrenorul Cristian Brănescu.

Cealaltă formaţie constănţeană, RCJ Farul a făcut spectacol pe teren propriu, zdrobind cu 132-3 (71-0) pe CFR Braşov. Chiar dacă au menajat mai mulţi titulari, dînd şanse jucătorilor tineri să arate ce pot, gruparea de pe litoral a reuşit 20 de eseuri, dintre care 16 transformate. Victoria păstrează RCJ Farul la doar în punct în spatele dinamoviştilor, dar meciul decisiv pentru primul loc în clasament se va disputa în ultima etapă a sezonului regulat, în Ştefan cel Mare.

Rezultatele etapei: Seria I: RCJ Farul - CFR Braşov 130-3, Olimpia Bucureşti - U Cluj 17-9; Bucovina Suceava - Dinamo 5-75; Clasament: 1. Dinamo 31p; 2. RCJ Farul 30p; 3. Cluj 18p (184-114); 4. Olimpia 18p (146-162); 5. Suceava 5p; 6. Braşov 0p; Seria a II-a: RCM Timişoara - RC Cleopatra 23-0, RC Bîrlad - Steaua 3-48; Poli Iaşi - U Baia Mare 3-5; Clasament: 1. Steaua 32p; 2. Baia Mare 30p; 3. Timişoara 18p; 4. Iaşi 12p; 5. Constructorul Cleopatra 8p; 6. Bîrlad 1p.