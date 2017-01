RCA de 1.000 lei, anul viitor

Şoferii vor trebui să scoată din buzunare mai mulţi bani anul viitor nu numai pentru taxa de mediu triplată, ci şi pentru poliţa RCA, fără de care nu pot circula. Sumele au şanse să atingă lejer 1.000 lei în cazul asigurării de răspundere civilă obligatorie auto, fără a pune la socoteală şi CASCO. Preţurile şi modul de calcul al RCA diferă de la o firmă la alta de asigurare. Anul 2009, al patrulea de cînd asigurătorii au obţinut libertatea de a-şi stabili propriile tarife pentru poliţele RCA, vine cu creşteri de preţuri de pînă la 100%, în funcţie de compania de asigurări, după ce, în 2008, acestea s-au majorat cu pînă la 30% pentru persoane fizice. În plus, multe dintre companiile de asigurări percep tarife mai mari la RCA pentru şoferii cu vîrste de pînă în 30 de ani faţă de ceilalţi. La Asirom, poliţa RCA pentru o maşină cu capacitatea cilindrică de 1.401-1.600 cmc va costa în 2009 între 480 şi 810 lei, în funcţie de vîrsta pe care o are şoferul şi de zona unde locuieşte. Spre exemplu, dacă are peste 28 de ani şi se află în zona I (judeţele Hunedoara, Buzău, Gorj, Ialomiţa, Suceava, Tulcea, Alba, Vrancea, Vaslui, Mureş, Prahova) va plăti 457 de lei, iar dacă are sub 28 de ani, 600 de lei. Dacă locuieşte în zona II (Bucureşti, Teleorman, Călăraşi, Ilfov, Sălaj, Harghita, Dîmboviţa, Giurgiu, Olt, Covasna, Caraş-Severin) şi are peste 28 de ani va plăti 432 de lei, iar dacă are sub 28 de ani, 540 de lei. Tarifele cresc şi mai mult în cazul rezidenţei în zona III (judeţele Brăila, Argeş, Iaşi, Sibiu, Constanţa, Galaţi, Braşov, Bacău, Neamţ, Timiş, Satu Mare, Dolj), şoferul urmînd să plătească pentru asigurare 648 de lei dacă are peste 28 de ani sau 810 lei dacă are sub 28 de ani. Dacă are însă „norocul“ să locuiască în zona III, să aibă o maşină cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cmc şi să aibă sub 28 de ani, atunci asigurarea RCA îl va costa 1.087 lei. Asirom a afişat şi tarifele RCA pentru 2010, iar acestea cresc semnificativ. Astfel, un şofer cu vîrsta peste 28 de ani din zona I va plăti pentru RCA 648 de lei, iar dacă are sub 28 de ani, în jur de 810 lei. De asemenea, un şofer din zona II va plăti pentru RCA 588 de lei dacă are peste 28 de ani sau 732 de lei, sub 28 de ani. Cei din zona III vor plăti în 2010 pentru RCA 876 lei dacă au peste 28 de ani şi 1.092, sub 28 de ani. Valoarea poliţei este pentru o maşină cu capacitatea cilindrică de 1401-1600 cmc. La BT Asigurări, în 2009, poliţa RCA creşte cu 12,5% pentru persoanele cu vîrste sub 30 de ani şi doar cu 10,71% la cele de peste 30 de ani. La Astra Asigurări, poliţa RCA se scumpeşte în 2009 cu 7-13% faţă de 2008, în funcţie de capacitatea cilindrică a maşinii. Pentru o maşină cu capacitatea cilindrică între 1.401 şi 1.600 cmc, poliţa RCA costă anul acesta 360 de lei, iar în 2009 se va ajunge la 408 lei. În cazul Allianz-Ţiriac, poliţa RCA pentru 2009 creşte cu maximum 10% dacă ne raportăm la tarifele pentru 2008. În schimb, şoferii peste 35 de ani plătesc mai puţin decît cei cu vîrste cuprinse între 18 şi 25 de ani. Valoarea poliţei RCA la Allianz-Ţiriac mai este calculată şi în funcţie de starea civilă, frecvenţa de utilizare a maşinii (zilnic sau ocazional), dar şi în funcţie de amenzile luate în ultimii ani. Vi se cere să spuneţi dacă aţi depăşit viteza legală de mai mult de două ori, dacă aţi fost amendat pentru conducerea sub influenţa alcoolului sau pentru neacordarea de prioritate. Majorări mari de preţuri se anunţă, în schimb, la Ardaf, de peste 100%. Astfel, dacă în 2008 poliţa RCA costa la o maşină cu capacitatea cilindrică de 1401-1600 cmc doar 216 lei, în 2009, preţul ajunge la 456 lei, iar în 2010, la 504 lei.