RCJ Farul - Steaua, finala Cupei României la rugby

Rugby Club Judeţean Farul dispută sîmbătă, de la ora 19.00, pe Stadionul “Arcul de Triumf“ din Bucureşti, împotriva echipei Steaua, finala Cupei României la rugby. Deşi va avea şi de această dată foarte mulţi jucători accidentaţi, Koshitashvili, Cl. Dumitru, Makapelu, Zapan, Petreanu şi Munteanu, în timp ce Jantjies este convocat la lotul naţional, RCJ Farul se bazează pe forţa grupului şi pe dorinţa de performanţă, arătată de altfel pe parcursul întregului sezon. În plus, revenirea în “15-le“ de bază a lui Ben Aoina dar şi ale georgienilor Samkharadze, Natriashvili şi Uchava, vor reprezenta cu siguranţă “cartuşele“ pe care Hodder speră să le descarce în apărarea adversă. O partidă pe care rugbyştii constănţeni ar trebui să o cîştige din cel puţin trei motive: bucuria de a practica acest sport, mîndria (mai importantă decît orice alte beneficii materiale) de a scrie o nouă filă de aur în istoria clubului şi ambiţia de a demonstra că formează la Constanţa una dintre cele mai unite şi valoroase echipe din ţară. “Pentru unii, care sînt încă tineri, această finală poate că vine prea devreme, dar este un moment de care trebuie să profite. Pentru cei cu experienţă este momentul în care trebuie să confirme, iar pentru alţii acest trofeu vine la final de carieră şi trebuie să fie o motivaţie în plus“, a declarat directorul sportiv al Farului, Aurelian Arghir. “Ne simţim bine că am ajuns în finală şi ne dorim să terminăm sezonul cît mai sus posibil. Pentru asta vom da cu toţii tot ce avem mai bun în noi“, a spus şi antrenorul Bruce Hodder. Căpitanul echipei constănţene, Marian Dumitru, vrea ca Farul să câştige al doilea trofeu din acest sezon, după ce s-a impus în campionatul naţional de rugby în şapte: “Pentru mine este prima finală de cupă pe care o joc în România şi din acest motiv am venit cu gîndul să cîştigăm. Sîntem pregătiţi sută la sută să facem această treabă şi să terminăm sezonul cu două cupe în vitrina clubului“. Înainte de startul partidei, jucătorii celor două echipe vor purta tricouri pe care va fi inscripţionat mesajul “Pentru un rugby curat“.