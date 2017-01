RCJ Farul a cedat în semifinala Superligii Naţionale

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa nu a reuşit să producă surpriza şi să se impună pe terenul campioanei RCM Timişoara. Sâmbătă, în prima semifinală a Superligii Naţionale, rugbyştii constănţeni au pierdut, scor 8-42 (0-20), pe terenul Timişoarei, după un meci presărat şi cu multe eliminări acordate de centralul întâlnirii. RCJ Farul a început mai bine, încercând să ţină echipa bănăţeană în propria jumătate, însă cei care au deschis scorul au fost tot elevii lui Chester Williams, prin Calafeteanu, în min. 10, după o lovitură de pedeapsă. Morrison a majorat diferenţa în min. 20, eseul acestuia fiind transformat de Calafeteanu, iar Timişoara conducea cu 10-0. Calafeteanu a mai punctat dintr-o lovitură de pedeapsă în min. 24, iar după două galbene încasate de RCJ Farul, prin Van Neel şi Adrian Ion, gazdele au înscris şi al doilea eseu la ultima fază a primei reprize, prin Burcea, transformat de acelaşi Calafeteanu, scor 20-0. Emoţiile gazdelor s-au risipit imediat de la reluare, când Anesi a mai culcat o dată balonul în terenul de ţintă a Farului, Calafeteanu a transformat, iar în min. 42 scorul era 27-0 pentru Timişoara. Adrian Ion a văzut cartonaşul roşu în min. 50, Timişoara s-a desprins apoi la 32-0 (eseu V. Rus), iar primele puncte ale Farului au venit abia în min. 58, prin Jantjies, dintr-o lovitură de pedeapsă. Până la final s-au mai înscris trei eseuri, două în contul gazdelor, prin Umaga şi Lemnaru, şi unul pentru RCJ Farul, autor Gregory Stein, scorul final fiind 42-8 pentru RCM Timişoara.

„Ne propusesem să jucăm mai deschis. De aceea am şi început în atac, dar am negociat prost momentele bune. La cum începuse meciul şi în formulă completă, scorul ar fi trebuit să fie altfel. Am luat cel puţin 15-20 de puncte în plus şi ar fi trebuit să mai înscriem un eseu. Când s-a rupt echilibrul numeric, s-a făcut şi diferenţa. Nu poţi face faţă cu atâtea eliminări”, a declarat antrenorul principal al RCJ Farul, Virgil Năstase.

Pentru RCJ Farul au evoluat: Orghianu, Cornei, Leon, Agiacai, Mahu, A. Ion, Van Neel, Raţiu, Jantjies, D. Harpe, Eyres, Ilie, Apostol, D. Harpe, Stein. Au mai intrat: Sasu, Neacşu, Mătasă, Gorun, Ninidze, Mototolea, Toft.

În cealaltă semifinală, CSM Baia Mare a învins pe teren propriu, scor 26-16, pe Steaua Bucureşti. Finalele Superligii Naţionale, RCJ Farul - Steaua (finala mică) şi Timişoara - Baia Mare (finala mare), vor avea loc la 5 octombrie, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucureşti.