RCJ Farul a cîştigat turneul internaţional “Dunăre-Marea Neagră“

Rugby Club Judeţean Farul este prima cîştigătoare a turneului Asociaţiei Internaţionale de Rugby “Dunăre-Marea Neagră“, după ce a dispus vineri, cu 68-0 (40-0), în finala competiţiei, de Constructorul Cleopatra. Partida a fost dominată autoritar de jucătorii pregătiţi de Bruce Hodder, Farul marcînd zece eseuri prin Makapelu, C. Nicolae, I. Florea - cîte două, Jantjies, Munteanu, Mitu şi Lungu - cîte unul. Remus Lungu a transformat şi nouă din cele zece transformări. „O iniţiativă lăudabilă a clubului Cleopatra de a organiza acest turneu, benefic pentru rugby-ul constănţean. Avînd în vedere că acestă competiţie a avut loc cu o lună înainte de reluarea campionatului, putem spune că a fost un terst util pentru noi“, a declarat antrenorul secund al Farului, Virgil Năstase. Preşedintele clubului Cleopatra, Vasile Chirondojan, a pus înfrîngerea categorică din finală şi pe faptul că mulţi dintre jucătorii săi s-au menajat pentru apropiatul Campionat Mondial din Kenya (n.r. - 21 aprilie - 3 mai) rezervat naţionalelor Under 20. „Am rămas dezamăgit la finală, foarte dezamăgit, fiindcă jucătorii mei s-au menajat pentru CM din Kenya. Nu au pus osul la bătaie, mă aşteptam la o finală mai strănsă. Cred că Farul este cea mai bună echipă din ţară şi are şanse mari de a cîştiga campionatul“, a spus Chirondojan. Pe locul al treilea al întrecerii s-a clasat formaţia ucrainiană Kredo 63 Odessa, acesta învingînd în finala pentru locurile 3-4 Selecţionata Constanţa, cu 50-0. Următoarea ediţie, din 2010, se va disputa la Varna (Bulgaria).