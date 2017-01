RCJ Farul, a fi sau a nu fi în marea finală

După un sezon foarte lung, în care cele douăzeci de etape ale Diviziei Naţionale de rugby s-au derulat pe parcursul unui an de zile (prima etapă a avut loc pe 20 septembrie 2008), Rugby Club Judeţean Farul Constanţa va disputa sîmbătă, de la ora 11.00, la Baia Mare, împotriva echipei locale CSM, întîlnirea decisivă pentru accederea în finala campionatului. Un meci deschis oricărui rezultat, dar în care CSM Baia Mare are avantajul terenului propriu. Ambele echipe nu au mai disputat de foarte mulţi ani finala campioantului, astfel că ambiţiile de calificare în ultimul act sînt foarte mari de ambele părţi. Din păcate pentru RCJ Farul, la acest joc decisiv tehnicianul Bruce Hodder se confruntă cu numeroase probleme. Aoina şi Puişoru sînt accidentaţi, iar Carpo, Gheară şi Natriashvili au şanse mici de a fi recuperaţi pînă la ora meciului. Chiar şi în aceste condiţii, rugbyştii cosntănţeni sînt optimişti. “Semifinala este meciul pentru care ne-am pregătit tot sezonul. Vrem neapărat să ne calificăm în finală. De patru ani ne dorim acest lucru. Băimărenii nu formează o echipă omogenă, nu sînt foarte valoroşi, dar sînt foarte sufletişti, joacă pînă la capăt. Îi putem învinge“, a prefaţat Daniel Carpo acest meci, chiar înaintea plecării spre Baia Mare. De partea cealaltă, băimărenii par să se teamă de acest joc. “Nu ştiu dacă era mai bine cu Dinamo sau dacă e mai bine aşa. Am învins Farul în campionat, am făcut spectacol, dar sîmbătă va fi altceva. Din punct de vedere al valorilor individuale Farul este peste Dinamo. Are în lot doi neo-zeelandezi care nu au evoluat în meciul de la Baia Mare, un namibian şi cinci georgieni. Este o echipă puternică“, a precizat preşedintele băimărenilor, Călin Matei. Partida dintre CSM Baia Mare şi RCJ Farul se va disputa pe terenul “Phoenix“ şi va fi arbitrată de Gheorghe Sabău, iar judecători de margini vor fi Gabriel Şeitan şi Horaţiu Bărgăunaş. În cealaltă semifinală, tot sîmbătă, de la ora 11.00, Steaua întîlneşte, pe teren propriu, pe Dinamo.