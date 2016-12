RCJ Farul a încheiat sezonul regulat cu un eşec

Etapa a 13-a a Superligii Naţionale de rugby a adus, din păcate, o nouă înfrângere pentru RCJ Farul Constanţa. În partida disputată ieri, pe stadionul „Mihai Naca“, „marinarii“ au cedat, scor 16-34 (11-10), în confruntarea cu Steaua Bucureşti, la capătul unei partide în care principalul „actor“ a fost... centralul Vlad Iordăchescu. După primele 40 de minute, în care s-a achitat bine de sarcini, Iordăchescu a avut o prestaţie mult, mult sub aşteptări în actul secund. A fragmentat jocul prin decizii absurde, a privat echipa constănţeană de un eseu absolut meritat la scorul de 11-20, a acordat cu uşurinţă inclusiv un cartonaş roşu în finalul meciului lui Toft, îngreunându-şi astfel misiunea la o partidă care se dorea a fi un frumos spectacol rugbystic. Steaua a câştigat în special graţie zilei perfecte pe care a avut-o Florin Vlaicu, fundaşul Stelei transformând cu siguranţă din poziţii foarte dificile. În finalul partidei, Steaua a obţinut şi punctul bonus ofensiv graţie a patru încercări reuşite. „Am jucat bine mai ales în prima repriză, dar în partea secundă nu am putut înţelege deciziile arbitrului, care au fost absolut ridicole. Am jucat împotriva adversarului, dar nu am putut să o facem şi împotriva arbitrului“, a spus, la final, Eugene Jantjies. Au marcat - RCJ Farul: D. Harpe şi Pîrvu - câte 1 eseu, Mamuke 2 l.p; Steaua: Dumitru - 2e, Baraulea şi Pascu - câte 1e, Dumbravă - 1 dropgol, Vlaicu 4tr şi 1 l.p. Pentru RCJ Farul au evoluat: Pîrvu, S. Harpe, Eyres, D. Harpe, Toft, Mamuka, Jantjies, Mătasă, Orghianu, Leon, Mahu, Raţiu, Agiacai, Van Neel, A. Ion. Au mai intrat: Hobbs, Gorun, Sasu.

Rezultatele etapei: RCJ Farul Constanţa - Steaua Bucureşti 16-34 Dinamo - RCM Timişoara 12-67, CSM Baia Mare - CSM Bucureşti-Olimpia 45-18. Clasament: 1. Timişoara 44p, 2. Baia Mare 42p, 3. Steaua 41p, 4. Farul 26p, 5. Dinamo 13p, 6. CSM Bucureşti-Olimpia 12p, 7. U. Cluj 7p.