RCJ Farul a învins selecţionata Languedoc

La primul meci de pregătire din această vară, formaţia Rugby Club Judeţean Farul a obţinut o victorie de palmares împotriva selecţionatei franceze Languedoc. În partida găzduită ieri, de Stadionul de rugby “Farul”, constănţenii s-au impus cu 30-16 (9-0), după o repriză secundă extrem de spectaculoasă, în care gazdele au reuşit trei eseuri. Prima jumătate a meciului a fost ternă, formaţia de pe litoral reuşind să transforme trei lovituri de pedeapsă prin Bezuşcu, în timp ce francezii s-au apropiat rareori de buturile grupării constănţene. La reluare, francezii au egalat, după trei lovituri de pedeapsă transformate de Bastelica. RCJ Farul a revenit rapid, reuşind trei eseuri, prin Samkharadze, Puişoru şi Jantjies, toate fiind transformate de Bezuşcu. Pe final, oaspeţii şi-au trecut în cont eseul de onoare prin Pages, transformat de Bastelica. La meci au asistat din tribune cei trei jucători transferaţi de RCJ Farul în această vară din emisfera sudică, neozeelandezii Zane Winsdale şi Ben Aoina şi samoanul Jeff Lapana Makapelu, care nu au jucat pentru a evita accidentările. Tot în tribună s-a aflat şi Steve McDowell, fost campion mondial cu naţionala Noii Zeelande, care ieri a împlinit 47 de ani. Oficialii grupării de pe litoral i-au făcut o surpriză, oferindu-i în pauza partidei un tort. “Va fi o amintire frumoasă pentru că în Noua Zeelandă acum este iarnă, iar pentru mine este o premieră să-mi sărbătoresc ziua vara. Am fost şi la Tulcea, în Delta Dunării, am fost şi prin staţiunea Mamaia şi mă bucur că am avut ocazia să asist la meci. Este o partidă amicală, în care se încearcă mai multe tactici”, a spus McDowell.