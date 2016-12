RCJ Farul a mai transferat trei jucători

Conducerea RCJ Farul transferă pe bandă rulantă, numărul celor aduşi în această perioadă la Constanţa ridicându-se la 12. Ultimii sosiţi sunt Victor Leon, Romică Boar şi namibianul Van Wyk McGrath. Internaţional namibian Van Wyk are 24 de ani, evoluează pe postul de aripă şi a participat la toate partidele naţionalei sale de la IRB Nations Cup. A debutat în naţională pe 14 iunie 2009, într-o partidă cu Coasta de Fildeş, iar ultimul meci l-a susţinut pe 20 noiembrie 2010, într-un joc cu Portugalia. În cariera sa a mai jucat în campionatul Namibiei şi Africii de Sud. Victor Leon (Republica Moldova) şi Romică Boar (U. Cluj) evoluează ca pilieri şi au 22, respectiv 31 ani. Aceştia din urmă s-au pregătit deja cu Farul în cantonamentul montan şi vor semna în aceste zile contractele cu RCJ Farul. „McGrath a semnat un contract pe două sezoane, însă după primul an înţelegerea va fi reanalizată. Leon şi Boar vor fi jucătorii noştri în următorii doi ani. Cu aceşti jucători cred că am încheiat campania de achiziţii. Ne-am cam acoperit pe fiecare post şi în mare cam acesta va fi lotul cu care vom aborda noul sezon“, a declarat directorul sportiv Aurelian Arghir. RCJ Farul îi mai transferase în această iarnă pe Derek Carpenter (centru, 22 ani - Noua Zeelandă), Cristian Munteanu (linia a 2-a, 21 ani), Mihăiţă Zainea (mijlocaş la grămadă, 22 ani), Bogdan Petreanu (flancher, 22 ani), Cristian Ionescu (taloneur, 22 ani), Ilie Andrei (centru, 21 ani), Alexandru Vîlcu (23 ani), dar şi pe Cornel Cornei (taloneur, 21 ani), de la o formaţie din Spania şi Valentin Ivan (22 ani, mijlocaş la grămadă) de la Dinamo.

AU REVENIT DE LA MUNTE. După două săptămâni de cantonament montan la Covasna, rugbyştii pregătiţi de Cristian Brănescu au revenit ieri la Constanţa. „A fost un cantonament reuşit, în care jucătorii au răspuns foarte bine la tot ce le-am cerut. Sunt foarte mulţumit de ceea ce am făcut în acest stagiu, unul în care am pus baza pe acumulările fizice, însă am făcut şi câteva antrenamente cu mingea. Carpenter s-a integrat foarte bine, nu este deloc în urmă cu pregătirea. Pentru el a fost poate mai dificil decât pentru restul jucătorilor, pentru că era prima oară când se antrena în zăpadă. De altfel imediat după primul antrenament şi-a sunat un antrenor în Noua Zeelandă şi i-a povestit acest lucru. În următoarea perioadă vom începe antrenamentele tehnico-tactice, punerea în aplicare a diverselor scheme de joc, iar apoi ne dorim şi câteva partide amicale. Primul dintre acestea cred că va avea loc pe 10 martie, la Bucureşti, cu Steaua“, a declarat antrenorul Cristian Brănescu.