RCJ Farul a mai transferat un jucător

Rugby Club Județean Farul Constanța este decisă să facă cel mai bun sezon din ultimul deceniu, chiar dacă are de înfruntat două adversare extrem de puternice, RCM Timișoara și CSM Baia Mare. Prima, pe care a și învins-o la finele săptămânii trecute, scor 21-15, este campioana ultimilor doi ani, în timp ce elevii lui Eugen Apjock sunt singurii neînvinși în actuala stagiune, conducând, de altfel, și în clasamentul sezonului regulat al Superligii Naționale. Sâmbătă, de la ora 17.00 (în direct la rugbytv.ro), în etapa a 12-a a campionatului, RCJ Farul va încerca, chiar pe stadionul “Lascăr Ghineț”, să întrerupă seria foarte bună a maramureșenilor și să reintre cu șanse reale în lupta pentru unul dintre primele două locuri înaintea play-off-ului. În acest sens, constănțenii l-au transferat ieri și pe georgianul Aleksandre Tuchashvili, care se alătură astfel lui Sam Gerry-Burgess, australianul care a fost adus la RCJ Farul săptămâna trecută. Ca și Burgess, Tuchashvili evoluează pe postul de aripă și va aduce, cu siguranță, un plus de viteză pe linia de trei-sferturi a constănțenilor. Are 25 de ani (născut la 16 septembrie 1988), 1,87 m și 88 kg, iar în 2009 a devenit vicecampion european cu naționala țării sale (n.r. - Georgia a pierdut finala chiar în fața României, scor 20-27). Are drept de joc în partida de sâmbătă, când RCJ Farul speră să învingă pe terenul echipei pregătite de Eugen Apjock. „Cred că va fi cea mai bună aripă din România. Este un jucător exploziv, de contact, care la rugby în 7 a fost desemnat cel mai bun georgian”, îl caracterizează antrenorul secund și jucător al RCJ Farul, Cristian Petre. Acesta este optimist în privința partidei cu băimărenii, mizând pe omogenitatea echipei arătată în ultima perioadă, pe valoarea individuală și pe maturitatea demonstrată în jocul cu Timișoara. „Victoria cu Timișoara ne-a dat foarte multă încredere. Echipa este tot mai matură, iar la Baia Mare vom merge, cu siguranță, să câștigăm. Este posibil acest lucru, iar cu cei doi jucători noi cred că putem surprinde, pentru că sunt necunoscuți. Pot fi atuul nostru. Avem nevoie de concurență pe acest post pentru că nu îi aveam decât pe Apostol și Neagu”, a declarat recordmanul de selecții al primei reprezentative, Cristian Petre. Delegația constănțeană va pleca în această seară cu autocarul spre Baia Mare, iar mâine va efectua și obișnuitul antrenament al căpitanului. Din lot nu vor face parte, din păcate, mai mulți jucători, Tamba, Bădălicescu și Faamita fiind accidentați. Toți au suferit diverse leziuni în ultimul joc, cel cu RCM Timișoara, disputat sâmbătă, pe teren propriu, și câștigat cu 21-15 de RCJ Farul.