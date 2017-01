RCJ Farul a plecat la Baia Mare

Rugby Club Judeţean Farul a plecat în această dimineaţă spre Baia Mare, acolo unde sîmbătă, de la ora 11.00, în direct la Neptun TV, va disputa semifinala campionatului împotriva formaţiei locale CSM. Delegaţia echipei noastre care va cuprinde 24 de jucători, va face o escală la Tîrgu Mureş, urmînd ca mîine să-şi continue deplasarea spre Baia Mare. Pe terenul “Phoenix“, ce va găzdui întîlnirea, RCJ Farul va efectua şi două antrenamente, mîine şi vineri. Din păcate există în continuare multe probleme de efectiv, astfel că antrenorul Bruce Hodder nu va putea alinia cel mai bun “15“. Dacă Tavarkiladze, Carpo şi posibil Gheară şi Natriashvili, vor fi recuperaţi, neozeelandezul Ben Aoina şi Claudiu Dumitru sînt marile absenţe ale Farului. Acestora li se adaugă şi Puişoru care a suferit o accidentare la genunchi în partida cu RCM Timişoara. “Din păcate avem din nou probleme de efectiv, însă astfel de lucruri se întîmplă des în rugby. Vom încerca să nu facem simţită absenţa lor şi, printr-un joc curajos, de dăruire şi ambiţie, să cîştigăm. Dacă vom evolua la potenţialul nostru maxim, sînt convins că vom ajunge în marea finală. Am mai învins Baia Mare în trecut, aşa că de ce nu am putea repeta acest lucru şi acum ?“, a declarat tehnicianul Bruce Hodder. “Un meci foarte dificil, împotriva unei echipe puternice mai ales pe teren propriu. Chiar dacă ei nu excelează la capitolul tehnică, compensează prin dăruire şi lupta dusă uneori pînă la extrem. Suporterii crează o atmosferă foarte frumoasă la Baia Mare, iar acest lucru poate conta. Am însă mare încredere că ne putem concentra la meci, la ce putem face pentru a cîştiga“, a prefaţat partida de sîmbătă şi directorul sportiv de la RCJ Farul, Aurelian Arghir. În cealaltă semifinală a campioantului se vor întîlni Steaua şi Dinamo. Finala Diviziei Naţionale va avea loc pe 26 septembrie.