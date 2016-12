RCJ Farul a pregătit a doua parte a sezonului

După o pauză de o lună şi trei săptămâni, Superliga Naţională de rugby se va relua miercuri cu partidele etapei a 10-a. Multipla campioană a României, Rugby Club Judeţean Farul Constanţa, luptă şi în acest an pentru un nou titlu, iar în pauza competiţională a pregătit aşa cum se cuvine a doua parte a sezonului. „A fost o perioadă bună de pregătire, cu un cantonament montan, în care jucătorii au putut să se cunoască mai bine. Au şi muncit bine, iar acum suntem în perioada în care punem la punct ultimele detalii. S-a revenit la antrenamentele pe teren după ce o perioadă şedinţele de pregătire au avut loc pe plajă sau la munte. Am lucrat şi la definitivarea relaţiilor de joc, la omogenizare. Am avut şi două partide de pregătire foarte bune cu reprezentanta armatei irlandeze şi apoi cu cei de la Bârlad. Suntem mulţumiţi de condiţiile pe care le-am avut de pregătire, de program şi cred că băieţii sunt apţi să reia campionatul. Va urma o perioadă foarte grea cu meciuri la Timişoara, apoi acasă cu Steaua şi iar în deplasare la Baia Mare“, a declarat directorul sportiv Aurelian Arghir.

DERBY PENTRU LOCUL SECUND CU TIMIŞOARA. Miercuri, la Timişoara, RCJ Farul va disputa unul din derby-urile acestui sezon, împotriva unei pretendente serioase la titlul de campioană. Despărţite de doar două puncte în clasament, RCM Timişoara şi RCJ Farul luptă momentan pentru poziţia secundă înaintea play-off-ului. Pentru a aborda cât mai bine acest meci şi a evita acumularea oboselii după un drum lung până la Timişoara, oficialii constănţeni au decis ca deplasarea să aibă loc în ziua partidei, cu avionul.