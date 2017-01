RCJ Farul a rămas cu un singur namibian

Pînă la debutul noului sezon al Diviziei Naţionale de rugby au rămas trei zile, iar formaţia Rugby Club Judeţean Farul se află pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru meciul cu Universitatea Cluj din prima etapă, meci programat pe teren propriu, sîmbătă, de la ora 11.00. Constănţenii sînt încrezători în victorie, chiar dacă au foarte mulţi absenţi. “Nu trebuie să credem că meciul de sîmbătă va fi unul uşor. Clujul a avut mereu o echipă ambiţioasă. Sînt convins că va fi un joc foarte disputat, fiind şi primul din acest sezon, dar nu am emoţii. Nu mă interesează diferenţa de puncte, ci vreau să facem spectacol şi să aratăm ca o echipă omogenă”, a declarat directorul executiv al grupării de pe litoral, Aurelian Arghir. Pe lîngă jucătorii chemaţi la loturile naţionale, constănţenii nu se vor putea baza pentru meciul de sîmbătă pe Claudiu Dumitru, Marian Dumitru, Bogdan Munteanu, Cătălin Nicolae, namibianul Eugene Janties, Adrian Puiu şi Daniel Gherasim, toţi accidentaţi. În plus, RCJ Farul a renunţat definitiv la serviciile celui de-al doilea namibian din lot, Ryan Witbooi, contractul fiind reziliat pe cale amiabilă. “Ryan avea o problemă destul de gravă la genunchiul piciorului stîng şi s-a operat de menisc în România. În plus, doctorii ne-au anunţat şi că trebuie operat la ligamente, astfel că existau două variante: ori se opera la noi în ţară, dar nu mai pleca timp de o jumătate de an, cît dura recuperarea, ori se opera în Namibia. S-a sfătuit cu familia şi a ales a doua variantă”, a explicat Arghir.