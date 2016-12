RCJ Farul a ratat calificarea în marea finală

RCJ Farul nu a reuşit nici din a treia încercare să pătrundă în finala Diviziei Naţionale de rugby, după ce sâmbătă, pe stadionul “Ghencea“, a fost învinsă, cu 21-15, de către Steaua. După ultimele evoluţii din campionat, RCJ Farul părea a fi marea favorită a meciului cu Steaua, mai ales că avea şi ascendentul moral al victoriilor din play-off în faţa steliştilor. Miza partidei avea să se facă cunoscută încă din primele minute, ambele formaţii încercând să greşească cât mai puţin şi să transforme fiecare lovitură de penalitate primită. S-a mers cap la cap până în finalul primei reprize, încheiată la egalitate, scor 12-12. RCJ Farul a preluat conducerea imediat după pauză, prin Lazăr, care a transformat a patra încercare de care a beneficiat în această întâlnire, dar Dumbravă a restabilitat egalitatea tot în urma unei lovituri de pedeapsă. Apoi, în min. 55, Baraulea a primit direct cartonaşul roşu pentru o lovitură cu capul şi se părea că acesta avea să fie momentul decisiv de care formaţia constănţeană să profite. Din păcate, rugbyştii pregătiţi de Mircea Paraschiv au început să se precipite, să greşească din ce în ce mai mult, iar Steaua a penalizat aceste lucruri printr-un dropgoal şi o lovitură de pedeapsă. S-a încheiat 21-15 pentru Steaua, care câştigă o partidă ce ar fi putut fi la discreţia formaţiei constănţene. „Un meci disputat mai ales în prima repriză, dar în partea a doua nu am mai reuşit să jucăm în jumătatea adversarului. Trebuie să le mulţumesc băieţilor pentru dăruire. Am pierdut mult posesia balonului, mai ales după eliminarea lui Baraulea. Jocul nostru de picior a fost slab, în timp ce al Stelei a fost extraordinar“, a spus, la final, antrenorul principal al RCJ Farul, Mircea Paraschiv. „Aş fi fost mulţumit şi dacă câştigam la limită, mai ales că am avut câteva absenţe. Ne-am aşteptat la o replică mai puternică a Farului, dar cred că cele două victorii cu noi în play-off i-au adormit“, a fost concluzia antrenorului formaţiei Steaua, Marin Moţ.

Au evoluat - Steaua: Vlaicu, Ioniţă, Cazan, Dascălu, Nainer, Dumbravă, Diaconescu, Ianus, Marinescu, Lucaci, Necula, Tatu, Baraulea, Zebega, Nere; au mai jucat: Marinca, Mihalache, Melinte şi Cracea; RCJ Farul: C. Nicolae, A. Tavana, Gheară, Lazăr, Jantjies, R. Tavana, Samkharadze, Carpo, Tavartkiladze, Arhip, Agiacai, Buţugan, Tudosa, Natriashvili, Turashivili; au mai jucat: Mitu şi Arhip. Au marcat - pentru Steaua: Dumbrava - 2 dropgoal şi 3 l.p., Vlaicu - 2 l.p.; pentru RCJ Farul: R. Tavana - 1 dropgoal, Filip - 4 l.p.

În cealaltă semifinală, CSM Ştiinţa Baia Mare a învins, pe teren propriu, cu 44-0, pe Dinamo Bucureşti. Finala campionatului se va disputa între Steaua şi CSM Baia Mare, iar în meciul pentru medaliile de bronz se vor întâlni RCJ Farul şi Dinamo. Ambele partide vor avea loc sâmbătă, 2 octombrie, pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucureşti.