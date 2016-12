RCJ Farul a ratat calificarea în semifinale

În faţa unui adversar net inferior valoric, CSM Bucureşti, dar care şi-a jucat şansa şi şi-a dorit parcă mai mult calificarea într-o fază superioară a Cupei României la rugby, RCJ Farul nu a reuşit să găsească calea spre victorie şi implicit spre calificarea în semifinale. Fără Carpo şi Buţugan, ambii accidentaţi, formaţia pregătită de Mircea Paraschiv a fost condusă în prima repriză cu 10-0 de CSM, pentru ca la pauză diferenţa să fie de un singur punct în favoarea bucureştenilor, scor 10-9. Echilibrul s-a menţinut şi în repriza secundă, astfel că la finalul timpului regulamentar de joc, tabela indica egalitate: 17-17. Au urmat două reprize suplimentare de prelungiri, în care CSM a profitat, din nou, de greşelile rugbyştilor cosntănţeni, câştigând cu 24-17 şi obţinând calificarea în semifinale. „Am controlat meciul, dar bucureştenii au marcat pe greşelile noastre din defensivă. Am avut multe situaţii în care puteam înscrie eseu, însă, din păcate, s-a greşit de fiecare dată şi am prilejuit adversarilor să rămână în joc. CSM-ul nu a construit practic nimic, a înscris pe nesincronizările noastre, în situaţii care pur şi simplu m-au lăsat fără replică. Am suferit din nou şi la linia 1. Avem mari probleme în acest compartiment, indiferent de formula în care jucăm. Pentru noi nu a fost un obiectiv acest trofeu“, a declarat Paraschiv. Pentru RCJ Farul au evoluat: Turashvili, Bejan, Sasu, Strutinsky, Mitu, Agiacai, Mototolea, Tavarkiladze, Samkharadze, Lazăr, R. Tavana, M. Dumitru, C. Nicolae, A. Tavana, Jantjies. Au mai intrat: Graur, Gheară ;i Natriashvili. Pentru RCJ Farul a înscris Filip Lazăr - 4 l.p., constănţenii beneficiind şi de un eseu de penalizare. Celelalte rezultate din sferturi: U. Cluj - RCM Timişoara 20-29 şi Dinamo Bucureşti - Steaua Bucureşti 9-16. Partida RC Griviţa Bucureşti - Ştiinţa Baia Mare va avea loc joi, 4 octombrie, de la ora 18.00. Tragerea la sorţi a semifinalelor este programată astăzi, la sediul FR Rugby.