RCJ Farul a solicitat amînarea partidei cu Dinamo

Din cauza faptului că are 14 jucători indisponibili înaintea partidei cu Dinamo, din finala mică a Diviziei Naţionale de rugby, conducerea RCJ Farul Constanţa a decis ca echipa să nu facă deplasarea la Bucureşti, pentru întîlnirea programată sîmbătă, de la ora 16.00. RCJ Farul a solicitat Federaţiei Române de Rugby (FRR) ca meciul cu Dinamo să fie amînat, deoarece în acest moment formaţia constănţeană mai dispune doar de 16 jucători valizi, iar calitatea jocului ar putea avea foarte mult de suferit. “În urma ultimelor evenimente de la Baia Mare, în urma cărora trei jucători ne-au fost suspendaţi, am ajuns în imposibilitatea de a nu avea un lot care să facă faţă unui joc cu Dinamo. Am solicitat FRR să aibă în vedere că din cei 30 de jucători din lot, 14 sînt accidentaţi, astfel că nu putem alinia o echipă competitivă şi nu vrem să se creadă că desconsiderăm adversarul prin alinierea unei formule de joc care ar putea diminua calitatea meciului. Am solicitat FRR ca partida să fie amînată pentru o dată ulterioară, după terminarea Cupei României. Am motivat această decizie a noastră cu cei 14 jucători accidentaţi pe care îi avem şi vom trimite federaţiei buletinele lor medicale pentru a se vedea că, într-adevăr, nu pot evolua. Din păcate federaţia ne-a spus că nu acceptă ca meciul să fie amînat, însă o decizie finală se va lua sîmbătă, după ce vor fi consultate buletinele medicale“, a declarat directorul sportiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. Conform regulamentului, în cazul neprezentării la meci, RCJ Farul va fi sancţionată cu pierderea partidei cu 5-0, un punct penalizare şi 1.000 de euro amendă. Finala mare a campionatului va avea loc sîmbătă, de la ora 18.00, pe Stadionul “Arcul de Triumf“ din Bucureşti, între Steaua şi CSM Baia Mare.