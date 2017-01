RCJ Farul a transferat doi jucători fijieni

Deşi au trecut deja patru etape din actualul sezon, Rugby Club Judeţean Farul Constanţa continuă să-şi întărească lotul cu jucători care să-i aducă al şaptelea titlu din istorie. În această săptămână au sosit la Constanţa alţi doi rugbyşti fijieni, Ranuku Nemia Serelevu şi David Faamita. Primul este un mijlocaş la deschidere în vârstă de 28 de ani, 1,73 m şi 92 kg, cu prezenţe în prima reprezentativă a statului Fiji, în timp ce Faamita evoluează pe postul de centru sau aripă, are 23 de ani, 1,85 m şi 98 kg.

„Am dorit să vin în România. Am auzit că aici este un rugby bun. Cred că pot aduce şi eu ceva din atmosfera rugby-ului din emisfera sudică şi împreună cu ceilalţi coechipieri să oferim un rugby de calitate. Ştiu obiectivul clubului şi sper să obţinem ce ne dorim. Sper să joc chiar împotriva celor de la Baia Mare, despre care am auzit că sunt o formaţie foarte bună”, a precizat Ranuku Nemia, în timp ce Faamita consideră că evoluţiile din Superliga Naţională pot fi un câştig în cariera sa: „Am vrut să am o experienţă aici şi cred că este o bună oportunitate de a juca la un nivel bun. Am auzit lucruri frumoase despre echipă, despre oraş şi îmi doresc să debutez cât mai curând”. Cum RCJ Farul se confruntă cu unele probleme medicale, antrenorul Neil Kelly i-ar putea folosi chiar în partida de sâmbătă, de la Constanţa, de la ora 11.00 (în direct la Neptun TV), cu CSM Baia Mare. „Cred că amândoi se vor descurca bine. Au sosit într-un moment în care aveam nevoie de jucători care să aducă un plus, mai ales că unii sunt accidentaţi. Prin venirea lor putem avea un plus de viteză, dar şi de forţă”, consideră Neil Kelly, antrenorul principal al RCJ Farul.