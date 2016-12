RCJ Farul a transferat trei campioni mondiali Under 20

Aflată pe locul secund la finalul turului play-off-ului Diviziei Naţionale de rugby, unde luptă pentru cîştigarea celui de-al şaptelea titlu naţional din istoria clubului, formaţia Rugby Club Judeţean Farul Constanţa se gîndeşte şi la viitor. RCJ Farul continuă politica de legitimare a tinerilor rugbyşti constănţeni, de mare perspectivă. Astfel, conducerea clubului de la ţărmul mării a reuşit să-şi asigure serviciile a cinci jucători cu vîrste cuprinse între 18 şi 19 ani, aceştia provenind de la Liceul cu Program Sportiv Constanţa. Adrian Apostol (19 ani - aripă, fundaş), Bogdan Sasu (19 ani - pilier), Constantin Istrate (19 ani - pilier), Alexandru Hariton (18 ani - pilier) şi Valentin Mototolea (19 ani - linia a 3-a) şi-au terminat junioratul în urmă cu o săptămînă şi au acceptat contractele propuse de RCJ Farul pentru următoarele trei sezoane. Trei dintre cei legitimaţi, Apostol, Istrate şi Mototolea, sînt campioni mondiali Under 20 cu România la recent încheiatul Turneu Final din Kenya. Alţi doi rugbyşti ce şi-au terminat în acest an junioratul la LPS, Filip Lazăr (19 ani - aripă, campion mondial Under 20) şi Alin Cepoi (19 ani - linia a 2-a şi a 3-a), se află în discuţii cu RCJ Farul, avînd şanse mari să semneze înţelegeri tot pe o perioadă de trei ani.

Aurelian Arghir va propune Adunării Generale a FRR formarea a şase centre de rugby în ţară

Vicepreşedintele Federaţiei Române de Rugby (FRR), Aurelian Arghir, va face o propunere extrem de interesantă Adunării Generale a FRR. Astfel, Arghir va recomanda celorlalţi membrii ai FRR înfiinţarea a şase centre de rugby în ţară pentru jucătorii cu vîrste cuprinse între 19-21 ani. “Există o perioadă, imediat după ce termină junioratul, în care mulţi tineri rugbyşti de valoare se pierd. La această vîrstă este greu pentru ei să prindă un loc de titular la o formaţie din Liga Naţională şi dacă nu au unde evolua, mulţi dintre ei dispar din peisajul rugbystic sau se plafonează. Voi propune Adunării Generale înfiinţarea a şase centre, la Constanţa, Iaşi, Baia Mare, Cluj, şi două centre în Bucureşti, la care să evolueze jucători cu vîrste cuprinse între 19 şi 21 ani. Cele şase centre naţionale să evolueze într-un campionat pentru a exista concurenţă, dorinţă de a cîştiga. Lucrurile la juniori au început să meargă bine, ar fi păcat să pierdem mulţi rugbyşti de valoare la o vîrstă cînd pot exploda. Prin cele şase centre înfiinţate şi prin competiţia la care acestea vor participa va exista o excelentă bază de selecţie pentru echipele din ţară“, a declarat Arghir.