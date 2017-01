RCJ Farul a zdrobit vicecampioana Rusiei

Candidată la titlul de campioană în întrecerea internă, formaţia Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a dat recital, ieri, în amicalul de lux susţinut pe teren propriu în compania vicecampioanei Rusiei, Yenisei Krasnoyarsk. Chiar dacă a avut în faţă o echipă cu un buget de 5 milioane de dolari, gruparea de pe litoral s-a impus fără probleme, cu 41-10 (21-5), la capătul unei partide extrem de spectaculoase. Fără cinci titulari, dar cu Daniel Carpo revenit de la lotul naţional, RCJ Farul a început în forţă şi Natriashvili a reuşit primul eseu al partidei, după un sfert de oră. Jucătorul georgian a recidivat în min. 35, cînd a punctat la capătul unei acţiuni personale. Trei minute mai tîrziu, ruşii au răspuns prin Novoselov, însă finalul primei reprize le-a aparţinut tot constănţenilor, care au reuşit un nou eseu prin Agiacai. De remarcat şi forma excelentă a lui Cătălin Nicolae, care a transformat toate cele trei eseuri ale gazdelor din prima repriză. Mitanul secund a debutat cu dominarea oaspeţilor, concretizată prin eseul lui Bazanov, dar spectacolul a venit tot din partea elevilor lui Leodor Costea. Internaţionalul Carpo a fructificat cursa făcută de Bejan, în timp ce Puiu a finalizat o acţiune colectivă purtată în viteză, ambele eseuri fiind transformate de Munteanu, respectiv Bezuşcu. Desfăşurat în spirit de fair-play, meciul a fost pigmentat şi de un duel mai bărbătesc între micuţul Samkharadze şi uriaşul de 2 metri Rudoi, ambii văzînd cartonaşul galben. Pentru RCJ Farul au evoluat: Tudosa, Natriashvili, Koshitahvili, Uchava, Mitu, Carpo, Tavarkiladze, Agiacai, Samkharadze, C. Nicolae, Witbooy, Puiu, M. Dumitru, Gheară, A. Petre. Au mai jucat: Ciobanu, Bejan, I. Andrii, Osman, Bezuşcu, Jantjies, Strutinsky şi Buşcă. Marcatori: Natriashvili - 2 eseuri, Agiacai, Carpo şi Puiu - cîte un eseu, C. Nicolae 3 tr. + 1 l.p., Munteanu 1 tr. + 1 l.p, Bezuşcu 1 tr., respectiv Novesolov şi Bazanov - cîte un eseu. “A fost o pregătire foarte bună înaintea meciurilor oficiale. Chiar dacă ruşii au o echipă puternică, ambiţia şi viteza de joc au făcut să ne impunem clar”, a spus antrenorul Leodor Costea. “A fost un spectacol frumos şi un joc folositor pentru ambele formaţii. În plus, această partidă ne-a arătat că avem resurse, pentru că ne-au lipsit cinci titulari, dar înlocuitorii au făcut faţă foarte bine”, a adăugat directorul executiv al constănţenilor, Aurelian Arghir. “Consiliul Judeţean Constanţa a investit în rugby în ultimii trei ani şi acum echipa a ajuns la maturitate. Dovada valorii s-a văzut şi în meciul cu formaţia din Rusia şi cred că ne vom bate pentru titlul de campioană de la egal la egal cu Steaua şi Dinamo”, a declarat preşedintele Consiliului de Administraţie al RCJ Farul, Constantinescu Nicuşor Daniel. Formaţia din Rusia va disputa un nou joc amical miercuri dimineaţa, tot pe Stadionul “Farul”, în compania echipei naţionale a României under 20.