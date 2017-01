RCJ Farul are echipă de titlu!

Ultima etapă din turul Diviziei Naţionale la rugby a adus la Constanţa campioana en titre, Dinamo Bucureşti. Dornici de revanşă după cele trei eşecuri suferite în sezonul trecut, constănţenii au abordat meciul cu gîndul numai la victorie, pe care au şi obţinut-o într-un final electrizant, cu scorul de 14-10 (3-3). Farul a avut avantajul vîntului în prima repriză şi a reuşit cîteva acţiuni periculoase pentru butul advers, cea mai clară fiind cea din min. 20, cînd a avut o grămadă la 3-4 metri de terenul de ţintă, însă a greşit introducerea balonului! Finalul reprizei a fost al transformerilor, care au punctat din lovituri de pedeapsă, mai întîi Stanca (min. 34), apoi Aoina (40). Formaţia de pe Litoral a presat încă din startul părţii secunde şi a finalizat în min. 45 o superbă acţiune pe treisferturi, prin Gheară, care a fructificat o pasă inteligent “sărită” de C. Nicolae: 8-3 pentru Farul, Aoina ratînd transformarea. Campionii au replicat prin Bîgiu, eseu la centru în min. 65, transformat de Calafeteanu, şi la 8-10 publicul îşi amintea meciul din sezonul trecut de pe acelaşi teren, cînd Farul a fost întrecută pe final. Gazdele nu au mai greşit însă la fel de mult, pachetul de înaintare a făcut cu brio faţă celui advers, iar dinamoviştii au făcut greşeli în propria jumătate de teren. Ben Aoina şi-a confirmat valoarea transformînd două penalităţi, în min. 70 şi 78, readucînd Farul în avantaj: 14-10! Acesta avea să fie şi scorul final, în ciuda faptului că arbitrul Sabău a prelungit meciul cu opt minute! Dinamo n-a reuşit să fie periculoasă pentru buturile gazdelor, iar Tudori, prea nervos, a văzut cartonaşul galben în min. 82. Un succes care a fost sărbătorit de jucătorii constănţeni împreună cu publicul, destul de numeros ţinînd cont de vremea închisă şi de temperatura scăzută de sîmbătă.

Au evoluat - Farul (antrenori Bruce Hooder şi Virgil Năstase): Tudosa (57 Zapan), Natriaşvili, Hositaşvili - Petreanu, Uchava (76 Agiacai) - Winsdale, Tavarkiladze, Chiriac - Samharadze, Aoina - Cl. Dumitru (80+6 M. Dumitru), C. Nicolae, Gheară, Makapelu - Jantjies; Dinamo (antrenori Daniel Neaga şi Ştefan Demci): Dobre (57 Taşcă), Beca (57 David), Arhip - N. Rus, Vîlcu (66 A. Ion) - Burcea, Tudori, Merşoiu - Căplescu (63 Calafeteanu), Stanca (71 Al. Marin) - Ciuntu, Gal, Bărbuliceanu, Bîgiu (78 Ghioc) - Curea. Au arbitrat: Gheorghe Sabău (Cluj) - Radu Petrescu (Bucureşti), Horea Meseşan (Cluj).

Rezultatele etapei a 5-a - Seria I: RCJ Farul - Dinamo 14-10, Olimpia - CSU Braşov 66-9, U. Cluj - Bucovina Suceava 38-0. Clasament: 1. RCJ Farul 24p; 2. Dinamo 21p; 3. Cluj 14p; 4. Olimpia 10p; 5. Suceava 5p; 6. Braşov 0p. Seria a II-a: Constructorul Cleopatra - CSM U. Baia Mare 14-49, Steaua - RCM Timişoara 72-10, RC Bîrlad - Poli Iaşi 9-43. Clasament: 1. Steaua 22p; 2. Baia Mare 21p; 3. Iaşi 10p; 4. Timişoara 9p; 5. Constructorul Cleopatra 8p; 6. Bîrlad 1p. În Seria a II-a, Constructorul Cleopatra nu a reuşit să producă surpriza în confruntarea cu băimărenii.

Viitor frumos

„Am jucat ca o echipă şi nu puteam pierde acest meci. Pentru Farul este o nouă eră, echipa are un viitor frumos şi vrem titlul!”, a declarat după meci Jeff Makapelu. „Mai avem un drum lung de parcurs şi e loc de mai bine în jocul nostru, în special la grămadă. E un rezultat excelent, pe care trebuie să-l savurăm, apoi să trecem din nou la treabă, pentru a pregăti meciurile următoare”, a spus antrenorul Bruce Hodder. „Am învins o echipă mare pentru că şi noi sîntem o echipă mare! Am cîştigat mai greu decît ne aşteptam şi cred că puteam mai mult dacă arbitrul lăsa jocul mai liber. Felicit jucătorii, pentru că au fost foarte disciplinaţi, dar mă bucură şi prezenţa iubitorilor de rugby la stadion”, a declarat Aurelian Arghir, director executiv la RCJ Farul. „Sîntem pe un drum normal, început acum patru ani, cînd echipa era în faliment şi a fost preluată de Consiliul Judeţean. Am investit şi în rugby, ca şi în celelalte sporturi de echipă, cum ar fi handbal şi volei, iar acum culegem roadele. E un început bun pentru cîştigarea campionatului”, a spus Nicuşor Constantinescu, preşedintele CJC.