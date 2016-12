RCJ Farul, calificată în finala Superligii Naționale după 17 ani

08:06:42 / 08 Septembrie 2014

Uraa, mare bucurie

Ba, asta de la 1 esti un DOBITOC. Bravo FARUL, echpa fanion a Dobrogei , echi[a cea mai iubita a reusit in sfarsit calificarea in marea finala. I-am dominat de la un capat la altul, le-am bagat mortul in banat, iat hahalerele au sarit la bataie. Iubesc Farul la rugby din 1975 si o voi iubi mereu, a fost prima echipa campioana a C-tei, bateam tot ce intalneam in cale, am jucat finala Ligii Campionilor. Hai si cu finala, putem sa castigam si finala.