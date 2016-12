RCJ Farul, campioană naţională la rugby în 7

Rugby Club Judeţean Farul a reuşit să cîştige, ieri, primul titlu naţional din istoria clubului la rugby în 7. Deşi la ultimul turneu desfăşurat, sîmbătă şi duminică, pe Stadionul “Arcul de Triumf“ din Bucureşti, formaţia noastră a pierdut finala turneului, 19-38 cu Steaua, RCJ Farul a terminat campionatul pe prima poziţie datorită succeselor înregistrate în cele trei turnee precedente. Cu Cătălin Nicolae şi Eugene Jantjies în mare formă, RCJ Farul a cîştigat autoritar partidele din Grupa A, cu RC Cleopatra, CFR Braşov şi Politehnica Iaşi. Au urmat apoi întîlnirile din sferturile de finală şi semifinale, cu Olimpia Bucureşti şi CSM Baia Mare, cîştigate, de asemenea, fără probleme. “Aş fi dorit să învingem şi în finală. Îi felicit pe băieţi şi pe cei care au participat la acest turneu, dar şi pe cei care au rămas să se pregătească acasă, pentru tot ce au făcut ca să aducem titlul la Constanţa. Am arătat că jucăm un rugby spectaculos“, a declarat Aurelian Arghir, directorul sportiv al RCJ Farul. “Sînt dezamăgit că nu am învins în finală. Am pierdut un nou meci, însă sînt mîndru de jucători pentru că au cîştigat campionatul“, a declarat antrenorul Bruce Hodder. Rugbyştii constănţeni au primit trofeul decernat campioanei din partea unuia dintre vicepreşedinţii FR Rugby, Pompiliu Borş. În urma acestei performanţe, trei dintre rugbyştii Farului, Gheară, Carpo şi Cătălin Nicolae, au fost selecţionaţi în echipa de seniori de rugby în 7 a României care va participa la sfîrşitul acestei săptămîni la un turneu la Atena (Grecia), însă nu vor putea onora această convocare deoarece miercuri vor disputa, la Buzău, partida restanţă cu Dinamo din etapa a 2-a a turneului play-off. Rezultate înregistrate de RCJ Farul la acest turneu: 33-0 cu Politehnica Iaşi, 49-0 cu CFR Braşov şi 31-7 cu Cleopatra (toate în Grupa A); 31-0 cu Olimpia, în sferturile de finală; 19-0 cu CSM Baia Mare, în semifinale; 19-38 cu Steaua, în finală. În acest ultim joc, punctele Farului au fost reuşite de Chiriac, Carpo, C. Nicolae - cîte un eseu, Jantjies - 2 transformări.

RC Cleopatra, pe locul 9, iar Callatis Mangalia a ocupat penultima poziţie

Cea de-a doua reprezentantă a Constanţei participantă la acest ultim turneu, RC Cleopatra, a terminat campionatul pe poziţia a 9-a, înregistrînd la acest turneu următoarele rezultatele: 5-10 cu Poli Iaşi, 7-31 cu Farul, 28-14 cu Braşov (în Grupa A); 0-22 cu U. Cluj, în meciul pentru locurile 9-12; 7-27 cu Timişoara, în partida pentru locurile 11-12. “Un loc bun pentru noi, însă, din păcate, am terminat turneul şi cu doi accidentaţi. Lui Gabriel Bucevschi i-a sărit umărul şi trebuie să se opereze, pentru că dacă va juca în continuare riscă să-i sară mereu umărul. Cel de-al doilea, Alex Ciucă, a suferit o entorsă la gleznă şi probabil va absenta la meciul de sîmbătă, din campionat. Am avut însă şi surpriza de a avea un jucător, Marian Pîrvu, convocat la echipa de seniori“, a declarat Cristi Brănescu, antrenor la RC Cleopatra. Clasament general: 1. RCJ FARUL 72p; 2. Steaua 63p; 3. Dinamo 62p; 4. Baia Mare 53p; 5. Iaşi 43p; 6. Olimpia 43p; 7. Petroşani 39p; 8. Cluj 35p; 9. Cleopatra 29p; 10. Timişoara 24p; 11. Suceava 24p; 12. Griviţa 20p; 13. Metrorex 17p; 14. Braşov 15p; 15. Callatis 13p; 16. Bîrlad 11p.