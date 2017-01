RCJ Farul debutează în play-off pe terenul campioanei

11:59:51 / 09 August 2014

cate o intrebare pentru stafful tehnic si pentru jucatorii constanteni : 1. cum se face ca de cel putin doi ani de zile tusele pe propria repunere sunt o problema de nerezolvat pentru echipa noastra ? procentajul tuselor castigate pe repunere proprie cred ca este in jur de 50% (sau chiar mai putin) la fiecare meci. In ceste conditii cum sa avem posesie si deci sa inscriem eseuri ? chiar nu se poate rezolva aceasta situatie ? ce se face la antrenamente ? 2. de ce jucatorii nostrii joaca in fiecare meci cu baloane date cu sapun, care au ghimpi sau sunt inrosite in foc ? si astazi la Timisoara (numai in prima repriza) am numarat vreo 15 situatii cand s-a scapat balonul din mana total aiurea...si ne mai miram ca pierdem meciurile in astfel de conditii...chiar atat de greu este sa nu scapi balonul ? cum naiba adversarii nu fac aceasta greseala ? au baloane cu manere, cumva ?