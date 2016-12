RCJ Farul, din nou în lupta pentru medaliile de bronz

Pentru a treia oară consecutiv, Rugby Club Judeţean Farul Constanţa trebuie să se mulţumească doar cu disputarea finalei pentru locurile 3-4 în Divizia Naţională de rugby. După ce în 2008 formaţia constănţeană a cucerit medaliile de bronz, 26-10 cu CSM Baia Mare, iar anul trecut nu s-a prezentat la confruntarea cu Dinamo, drept protest la maniera de arbitraj din semifinala cu Baia Mare, pierdută în deplasare cu 20-21, RCJ Farul va trebui să se mulţumească şi în acest sezon cel mult cu locul 3. Din păcate, singurul meci cu adevărat important din acest sezon, cel din semifinala cu Steaua, de sâmbătă, a fost pierdut cu 15-21, astfel că celor de la RCJ Farul nu le rămâne decât să învingă la finalul acestei săptămâni, pe stadionul “Arcul de Triumf“, pe Dinamo, în finala mică a campionatului. Ratarea posibilităţii de a evolua cu titlul pe masă, mai ales că mai bine de o jumătate de repriză formaţia noastră a evoluat împotriva Stelei cu un om în plus, rămâne o enigmă şi pentru jucătorii constănţeni. „Din păcate am pierdut şi de această dată. Nu îmi explic de ce nu am profitat de omul în plus. Am greşit mult, ne-am hazardat şi nu am pus în practică ce am făcut la antrenamente. Am fost superiori doar în prima repriză. Arbitrajul a fost foarte bun. Am pierdut, din păcate, pe mâna noastră“, a declarat la finalul meciului din Ghencea căpitanul Farului, Daniel Carpo.