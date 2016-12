RCJ Farul, eșec nemeritat în finala Superligii Naționale

Sâmbătă, în finala Superligii Naționale, Rugby Club Județean Farul Constanța a reușit cel mai bun joc din actualul sezon. Din păcate, nu a fost suficient pentru a și obține un succes care i-ar fi adus titlul după o pauză de 17 ani, fiind învinsă cu 25-19 (10-6) de CSM Baia Mare. “Marinarii“ au demonstrat pe teren că sunt echipa mai bună, iar înaintarea și trei-sferturile au fost superioare unei formații care a defilat în sezonul regulat. „În primele 30 de minute Baia Mare nu a trecut de mijlocul terenului, iar acest lucru spune multe. Echipa a jucat exemplar, a arătat că merita să se impună la final, dar, din păcate, nu s-a reușit acest lucru. Este foarte important ca în continuare să putem menține același grup, jucătorii să aibă încredere în noi, așa cum și noi avem încredere în ei“, a precizat antrenorul principal Cristian Petre. Unul dintre momentele-cheie ale meciului s-a consumat în min. 33, când maramureșenii au înscris un eseu în dublă superioritate numerică, Nere și Mototolea fiind prăbușiți pe teren. „L-am întrebat ulterior pe arbitru (n.r. - Vlad Iordăchescu) de ce nu a oprit meciul, pentru că cei doi erau comoționați și-ar fi putut înghiți limba. Mi-a transmis că nu i-a văzut că erau la pământ, deși a trecut practic pe lângă ei la acea fază! Erau doi jucători din înaintare, iar dacă am fi fost în efectiv complet, poate că Baia Mare nu ar fi marcat primul eseu“, a mărturisit Cristian Petre. Deși au fost supuși constant presiunii exercitate de constănțeni, “zimbrii“ au rezistat și au profitat apoi de greșelile personale ale adversarilor. „Am greșit nepermis la unele faze. Am revenit în final, am atacat cu toate liniile și am convingerea că, dacă meciul ar mai fi durat unul-două minute, am fi marcat și eseul care ar fi putut răsturna situația pe tabelă și să aducă titlul la Constanța“, a mai spus antrenorul Farului. Deși obiectivul clubului era obținerea medaliilor de bronz, Cristi Petre a reușit, la prima experiență ca antrenor, să aducă Farului medaliile de argint. Cuplul Cristi Petre - Cătălin Nicolae a obținut în acest sezon, de la preluarea băncii tehnice la mijlocul lunii august, patru victorii (cu CSM București, CSM Baia Mare - în play-off, Steaua București - meci de baraj și RCM Timișoara - în semifinale) și un singur eșec (finala cu CSM Baia Mare).

VLAICU, CEL MAI BUN MARCATOR. Florin Vlaicu a rămas la final cu consolarea că a devenit din nou cel mai bun marcator al Superligii Naționale, încheind competiția cu 189p, față de cele 152p ale următorului clasat, băimăreanul Luke Samoa. „Am făcut o partidă bună, păcat că nu am reușit mai mult. Acum ne dorim să rămânem aceeași echipă, același nucleu. Dacă vor mai veni și câțiva jucători, vom putea mai mult în sezonul următor“, consideră Florin Vlaicu.