RCJ Farul, eşec drastic la Timişoara

Deşi spera la un rezultat pozitiv la Timişoara, mai ales în urma transferurilor realizate în ziua premergătoare jocului, RCJ Farul a suferit cea mai categorică înfrângere din acest sezon, 7-29 (0-12) cu RCM Timişoara. Un eşec care scoate formaţia constănţeană din lupta pentru locul secund la finele sezonului regulat. Succesul timişorenilor s-a datorat în mare măsură şi jocului foarte bun al mijlocaşului la grămadă Valentin Calafeteanu, care a reuşit 19 puncte în acest meci. Singurele puncte ale Farului au fost aduse de tongolezul Helu, eseu în ultimul minut, transformat apoi de Jantjies. „Un joc în care practic nu am contat. Nu am avut atitudine, nu am avut seriozitate în faţa unei formaţii care şi-a spălat imaginea după eşecurile cu Dinamo şi Baia Mare. Ne-au surprins cu organizarea. Trebuie să ne revenim rapid pentru că urmează meciul cu Steaua de la finalul acestei săptămâni“, a declarat directorul sportiv Aurelian Arghir.

Rezultate complete: Universitatea Cluj - Politehnica Iaşi 21-5, CSM Baia Mare - CSM Bucureşti 45-22, RCM Timişoara - RCJ Farul 29-7, Steaua - Dinamo 34-12. Clasament: 1. Baia Mare 43p, 2. Timişoara 38p, 3. Steaua 36p, 4. RCJ Farul 32p, 5. Dinamo 25p, 6. CSM Bucureşti 11p, 7. Cluj 6p, 8. Iaşi 4p.