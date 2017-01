RCJ Farul, eşec nemeritat în faţa “zimbrilor” maramureşeni

RCJ Farul Constanţa şi CSM Baia Mare au oferit o frumoasă partidă, sâmbătă, la ţărmul mării, în etapa a 5-a a Superligii Naţionale de rugby. Mult mai disciplinaţi şi mai bine organizaţi faţă de precedentele meciuri, constănţenii au pus presiune pe băimăreni încă din primele minute, forţându-i pe aceştia să comită 12 greşeli personale soldate cu penalităţi pentru “marinari”. Vlaicu a ales să trimită la but primele patru oportunităţi, iar transformerul venit de la Steaua nu a ratat deloc ţinta: 12-0 pentru RCJ Farul în min. 23. Baia Mare a încercat în câteva rânduri să pătrundă în “22”-ul constănţean în primele 40 de minute, dar fără succes, mulţumindu-se cu punctele de onoare aduse de Samoa, dintr-o penalitate, chiar înainte de pauză. RCJ Farul - CSM Baia Mare 12-3, după primul parţial. Vlaicu a mărit din nou ecartul dintr-o lovitură de pedeapsă de la 35 m, iar RCJ Farul conducea în min. 53 cu 15-3. La acest scor, Baia Mare a început să forţeze cu pachetul de înaintare, iar molul rulant avea să întoarcă, din păcate, destinaţia punctelor puse în joc. Mai întâi, aripa Stephen Hihetah a înscris primul eseu după o acţiune pe trei-sferturi, transformat de Samoa, scorul devenind doar 15-10 pentru constănţeni în min. 74. Vlaicu a avut şansa de a face 18-10, ratând cu uşurinţă o penalitate de la 30 m central, iar în min. 80, Renaud Van Neel a văzut direct cartonaşul roşu din partea centralului Radu Petrescu. Acesta avea să prelungească nejustificat partida cu mai bine de zece minute, atât cât a fost nevoie ca Baia Mare să marcheze a doua încercare prin centrul Sione Fakaosilea, iar Samoa şi-a adus echipa pentru prima oară în avantaj, 17-15. Acesta a şi fost scorul final, chiar dacă Vlaicu a mai beneficiat de o lovitură de pedeapsă de la peste 40 m, irosită, din păcate.

„Sunt foarte mândru de jucătorii mei. Cred că au făcut tot ceea ce a depins de ei pentru a câştiga, dar rezultatul cred că este al altcuiva. Cred că rezultatul a fost dictat de oficiali, de arbitrii partidei. Dacă ar fi condus meciul cum ar fi trebuit, probabil că am fi câştigat”, a precizat antrenorul echipei constănţene, Neil Kelly. „Nu ne consolează faptul că am făcut cel mai bun meci. Am avut o partidă destul de bună, dar ne-a lipsit puţină concentrare. A contat şi eliminarea lui Van Neel din final. Meritam să câştigăm. Am ratat şi câteva transformări şi acest lucru cred că ne-a costat”, a declarat şi Florin Vlaicu.

Pentru RCJ Farul au evoluat: Tamba, Turashvili, Sasu, Agiacai, Cr. Petre, Mototolea, Ravulo, Vueti, Nemia Serelevu, Semple, Apostol, Vlaicu, Faamita, Neagu, Jantjies. Au mai intrat: Taljard, Bădălicescu, Neacşu, Sabbagh, Van Neel, Gheară şi Gaiţă. În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat rezultatele: CSM Bucureşti - RCM Timişoara 12-36 şi U. Cluj - Dinamo Bucureşti 24-22. Clasament: 1. CSM Baia Mare 18p, 2. RCM Timişoara 16p, 3. RCJ FARUL CONSTANŢA 13p, 4. CSM Bucureşti 11p, 5. Steaua Bucureşti 10p, 6. U. Cluj 5p, 7. Dinamo Bucureşti 1p.