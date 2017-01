RCJ Farul este pregătită pentru duelul cu Timişoara

Vacanţa a luat sfârşit pentru echipele din Superliga Naţională de rugby, sâmbătă urmând să aibă loc primele partide după o pauză de aproape două luni. Rugby Club Judeţean Farul Constanţa va întâlni sâmbătă, în etapa a 11-a, pe teren propriu, campioana RCM Timişoara. Partida va avea loc pe stadionul “Mihail Naca” din Constanţa, cu începere de la ora 10.00, şi va fi transmisă în direct de TVR 2.

„Un meci greu, dar suntem pregătiţi fizic şi psihic. Echipa s-a mai omogenizat în ultima perioadă, pentru că noi am avut vacanţă doar o săptămână, pentru că apoi am revenit la antrenamente. Va fi o partidă decisivă pentru locul secund, pe care ne dorim să încheiem la finalul sezonului regulat. Cred că putem învinge Timişoara, deoarece avem o formaţie bună, care a crescut de la meci la meci. În plus, vom juca acasă şi sunt convins că vom avea alături şi suporterii”, a declarat Onal Agiacai. Antrenorul Neil Kelly se va confrunta însă cu două probleme de efectiv, Ravulo Malakai şi Cristian Petre fiind indisponibili pentru acest meci. Fijianul are unele probleme legate de viză, în timp ce fostul căpitan al primei reprezentative a României s-a accidentat la antrenamentul de miercuri, fiind suspect de ruptură musculară. În schimb, la RCJ Farul ar putea debuta sâmbătă un nou jucător, conducerea clubului ajungând la un acord cu un rugbyst australian care evoluează pe postul de aripă. Acesta era aşteptat aseară la Constanţa, iar astăzi va efectua primul antrenament alături de noii săi colegi.