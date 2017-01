RCJ Farul întîlneşte echipa lui Abramovici

Formaţia Rugby Club Judeţean Farul Constanţa va disputa duminică, de la ora 11.30, pe teren propriu, un interesant meci în compania vicecampioanei Rusiei, Yenisei Krasnoyarsk, echipă cu un buget anual de 5 milioane de dolari. Yenisei Krasnoyarsk este patronată de celebrul Roman Abramovici, proprietarul clubului de fotbal Chelsea Londra.

Amînarea meciulului cu Dinamo Bucureşti din play-off-ul Diviziei Naţionale de rugby, datorită partidei România - Cehia, din Cupa Europeană a Naţiunilor, le-a oferit jucătorilor de la RCJ Farul şansa de a disputa un amical de lux. Constănţenii vor întîlni duminică, de la ora 11.30, pe Stadionul de rugby “Farul”, vicecampioana Rusiei, Yenisei Krasnoyarsk, echipă patronată de celebrul Roman Abramovici, proprietarul clubului de fotbal Chelsea Londra. Formaţia rusă, aflată într-un turneu de pregătire în România, se poate mîndri cu un buget de 5 milioane de dolari, iar în lot se regăsesc trei jucători, componenţi ai naţionalei Rusiei, care a învins România săptămîna trecută. “Ştim despre ruşi că formează o echipă puternică şi au o grămadă masivă care impresionează la prima vedere. Sper să fie un spectacol, dar noi nu mizăm pe scor. Avem teme de joc pe care jucătorii trebuie să le exerseze. Totuşi, un meci internaţional naşte orgolii şi mi-aş dori să luăm o mică revanşă împotriva ruşilor după înfrîngerea României”, a declarat directorul executiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. Ruşii şi-au demonstrat forţa în meciul susţinut vineri, cînd au învins Steaua, la Bucureşti, cu 22-17. Antrenorul Leodor Costea a declarat că priveşte partida drept un bun prilej pentru a repeta partitura tehnico-tactică pentru jocurile oficiale: “Acest joc îl privesc ca pe un antrenament, mai ales că am avut o săptămînă foarte grea. De altfel, mai mulţi jucători importanţi, printre care Chiriac, Iorga şi Diniţă, nu vor juca, fiind accidentaţi şi nu vreau să risc să-i pierd pentru meciurile oficiale. În plus, s-ar putea să-l menajez şi pe Samkharadze, care acuză dureri la spate. Cu siguranţă, în repriza secundă vor intra pe teren şi mai mulţi jucători tineri. Va fi un amical foarte bun pentru că vom da piept cu o echipă puternică, dar în primul rînd mă interesează să nu apară accidentări”. În plus, tehnicianul constănţean nu se va putea baza pe serviciile lui Daniel Carpo, anunţat titular în meciul pe care România îl va susţine sîmbătă, de la ora 15.00, pe teren propriu, împotriva Cehiei.