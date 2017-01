RCJ Farul, învinsă clar la Baia Mare

14:28:04 / 28 Iulie 2014

titlul inca se joaca

Pacat de echipa asta fanion a Constantei care in ultimii ani nu reuseste performante deosebite in conditiile in care sant adusi in fiecare an jucatori valorosi. Cred ca e ceva mental, tb. lucrat la psihic, totusi inca se mai poate castiga campionatul.