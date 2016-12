RCJ Farul îşi încarcă bateriile la Piatra Arsă

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa şi-a mutat de ieri cartierul general la Piatra Arsă, complex sportiv situat în Munţii Bucegi, la o altitudine de 1.950 m. O locaţie devenită familiară în special antrenorului Mircea Paraschiv, acesta programându-şi aici perioada de acumulări fizice la toate echipele la care a antrenat. Lotul Farului a efectuat deja, ieri, prima şedinţă de pregătire, iar după alte două zile de acomodare, se va intra într-un ritm mai susţinut de antrenamente.

„Am deplasat 24 de jucători în acest cantonament, iar în ultima săptămână sperăm să ajungă şi namibienii pentru că s-au rezolvat problemele legate de viză. Aş fi dorit să îl avem şi pe Apostol, pentru că i-ar fi prins bine câteva zile de refacere după meciurile de la lotul naţional. În rest totul se desfăşoară normal. Împreună cu Dan Badea (n.r. - antrenor secund) am stabilit programul, axat în special pe pregătire fizică. Este o perioadă în care jucătorii trebuie să-şi încarce cât mai mult bateriile. Am mare încredere în această locaţie şi s-a dovedit mereu cea mai bună alegere. Aşa s-a întâmplat şi când antrenam pe Dinamo, dar şi apoi cu Farul, în primul mandat, când am arătat o foarte bună pregătire fizică în campionat”, a declarat antrenorul principal Mircea Paraschiv. Delegaţia constănţeană va reveni la Constanţa pe 24 februarie, iar apoi, în funcţie de starea vremii, RCJ Farul ar putea efectua şi un cantonament în Turcia, în Antalya. Dacă vremea se va îmbunătăţi, RCJ Farul îşi va continua pregătirea la Constanţa, cu mai multe meciuri de verificare până la începerea noului sezon.