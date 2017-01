RCJ Farul, la cel mai slab meci al sezonului

Deşi avea speranţe pentru un nou succes în play-off-ul Superligii Naţionale de rugby, îndreptăţite după victoria superbă cu CSM Baia Mare, din prima etapă, rugbyştii constănţeni au clacat în mod inexplicabil, duminică, în faţa formaţiei RCM Timişoara. Chiar dacă au beneficiat şi de un public mai numeros decât de obicei, “marinarii” au pierdut cu 6-40, cel mai drastic eşec din ultimii ani pe teren propriu. Cu un pachet de înaintare care nu a contat şi nu a putut sprijini astfel nici linia de treisferturi, dar şi cu foarte multe greşeli de mânuire a balonului, RCJ Farul nu a avut nicio şansă împotriva unei formaţii disciplinate, bine aşezate în teren, mult mai determinată şi care a demonstrat din primele minute că a venit la Constanţa să învingă.

„Era suficient ca începutul meciului să ne fi fost favorabil, să fi fost mult mai agresivi, să fi avut mai multă încredere în noi. Ar fi trebuit ca noi să fi fost capabili să facem această echipă a Timişoarei să-şi piardă încrederea în propriile forţe. Am atacat meciul prea încrezători şi practic nu am existat în această partidă. După rezultate, Timişoara este o nucă prea tare (n.r. - trei victorii în trei meciuri în acest sezon pentru timişoreni în confruntările cu RCJ Farul), dar chiar am crezut că putem mult mai mult în meciul de astăzi (n.r.- duminică)”, a declarat antrenorul Farului, Cristian Brănescu.

RCJ Farul a ratat cu timişorenii o şansă importantă de a încheia play-off-ul pe unul dintre primele două locuri, iar acum misiunea constănţenilor va fi mult mai dificilă. „Important este să ne putem reface psihic pentru meciul cu Steaua. Eşecul cu Timişoara ne compromite în mare măsură şansele de a ne clasa pe unul din primele două locuri. Va trebui să luptăm însă până la capăt, pentru că se poate întâmpla orice. Trebuie să câştigăm două meciuri în deplasare din acest moment, ceea ce va fi foarte dificil. Va trebui să mergem cu o altă stare de spirit la Steaua, pentru a face un meci mult mai bun. Trebuie să ne scoatem puţin din cap în acest moment calificarea de pe primele două locuri. Va trebui să fim capabili să avem o oarecare constanţă în campionat, lucru pe care cu Timişoara am demonstrat că nu îl avem”, a mai precizat antrenorul echipei constănţene. RCJ Farul va întâlni, duminică, de la ora 16.00, în deplasare, în etapa a 3-a din play-off, pe Steaua Bucureşti.