RCJ Farul, locul 4 în Superliga Naţională

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a pierdut şi ultimul meci din acest sezon al Superligii Naţionale, scor 14-25 (6-5), în disputa cu Steaua Bucureşti, contând pentru medaliile de bronz ale actualei ediţii. Constănţenii porneau cu şansa a doua după rezultatele consemnate în acest sezon, mai ales că abordau întâlnirea şi fără patru dintre cei mai importanţi jucători. Ianus a înscris primul eseu al întâlnirii, transformarea fiind ratată însă de Vlaicu, şi se părea că se va confirma calculul hârtiei. Vlaicu avea să fie unul dintre cei mai slabi jucători ai Stelei în această întâlnire, iar ratările sale incredibile, chiar şi de la 20 m central de butul Farului, aveau să ofere curaj constănţenilor. De partea cealaltă, Jantjies a transformat cu siguranţă două penalităţi de la mare distanţă în primele 40 de minute, iar RCJ Farul intra nesperat în avantaj la pauză, scor 6-5. Steaua a profitat în debutul părţii secunde de un cartonaş galben primit de Cornei (în min. 39) şi a înscris al doilea eseu al partidei, prin Nainer, în min. 42: scor 10-6 pentru Steaua. RCJ Farul a revenit în ofensivă, iar Andrei Ilie a reuşit un eseu şi în contul Farului, în min. 50, după o frumoasă acţiune personală. Jantjies a ratat transformarea, dar tot el a mărit avansul „marinarilor” în min. 55, în urma unei lovituri de pedeapsă: 14-10 pentru RCJ Farul. Finalul jocului a aparţinut însă echipei pregătite de Marin Moţ, care reuşit încă două eseuri - unul transformat -, iar Vlaicu a punctat şi dintr-o penalitate, astfel că Steaua s-a impus cu 25-14 şi a obţinut medaliile de bronz ale actualei ediţii.

„Am avut multe momente când ne-am ridicat la nivelul mizei partidei. Cred că am făcut un joc frumos, iar cu mai multă atenţie am fi putut spera la locul 3. Din păcate, la fel ca şi în restul sezonului, indisciplina ne-a costat şi am rămas iar în 14 jucători. Băieţii şi-au dorit, însă ne-am arătat încă o dată limitele. Echipa va rămâne în pregătire, pentru că în luna noiembrie urmează Cupa României, unde vom juca însă doar cu jucătorii români pe care îi avem în lot”, a declarat antrenorul principal al RCJ Farul, Virgil Năstase.

Pentru RCJ Farul au evoluat: Orghianu, Cornei, Leon, Agiacai, Raţiu, N. Ion, Roderique, Mototolea, Jantjies, D. Harpe, Toft, Ilie, Eyres, Stein, S. Harpe. Au mai intrat: Sasu, Pastramă, Apostol, Ninidze, Puişoru, Gorun, Mătase.

RCM Timişoara a reuşit să-şi păstreze titlul naţional cucerit anul trecut, învingând în finala Superligii Naţionale pe CSM Baia Mare, scor 25-19.