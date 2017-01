RCJ Farul luptă pentru “bronz”

După cinci ani de pauză, Rugby Club Judeţean Farul Constanţa se bate din nou pentru un loc pe podiumul Diviziei Naţionale. Constănţenii vor disputa sîmbătă, de la ora 13.00, pe Stadionul “Arcul de Triumf” din Bucureşti, finala mică, împotriva formaţiei CSM U. Baia Mare. Învinsă la limită în semifinale, de Dinamo, cu 23-22, gruparea de pe litoral pleacă din postura de favorită graţie rezultatelor înregistrate în meciurile directe din acest sezon dintre cele două formaţii. RCJ Farul s-a impus de fiecare dată, 15-13 în deplasare şi 31-17 pe teren propriu, şi nu concepe să rateze succesul în disputa de sîmbătă. “Nicio echipă nu este dinainte cîştigătoare şi tratăm meciul cu multă seriozitate. Este o miză deosebită, medaliile de bronz, şi, chiar dacă nu este ceea ce ne-am dorit, acesta a fost obiectivul fixat la începutul sezonului şi vrem să-l îndeplinim. În plus, este meciul care va confirma că rugbyul constănţean a înviat şi este pe un drum bun. Rezultatele din play-off, din meciurile directe, nu sînt concludente pentru că de această dată miza este apropiată şi faptul că jucăm la Bucureşti poate genera ambii deosebite. Noi avem un plus de tehnicitate, viteză şi fantezie, ne place să jucăm la spectacol şi sper să cîştigăm”, a declarat Aurelian Arghir, directorul executiv al RCJ Farul. Din păcate, antrenorul Leodor Costea nu va putea folosi trei dintre titularii obişnuiţi, Chiriac, Petre şi Puiu, toţi accidentaţi. “Farul are prima şansă. A jucat mai bine în semifinale şi ne-a învins în campionat. Cu toate astea, avem forţa să-i batem”, a declarat antrenorul băimărenilor, Eugen Apjock.

Tot sîmbătă, pe Stadionul “Arcul de Triumf”, de la ora 16.00, are loc finala mare a Diviziei Naţionale de rugby, în care se vor întîlni Dinamo şi Steaua.