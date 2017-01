RCJ Farul luptă pentru medaliile de bronz

Divizia Naţională de rugby este aproape de final, sâmbătă urmând să se desfăşoare finala mare şi mică. După ce a cedat săptămâna trecută, 15-21 în semifinala cu Steaua, RCJ Farul nu mai poate spera decât la medaliile de bronz. Pentru acest lucru, jucătorii antrenaţi de Mircea Paraschiv vor trebui să învingă sâmbătă, începând cu ora 15.00, pe stadionul “Arcul de Triumf“ din Bucureşti, pe Dinamo, formaţie care a pierdut semifinala cu Baia Mare, scor 0-44. O partidă de consolare pentru ambele formaţii, dar în care RCJ Farul pleacă, cel puţin teoretic, cu prima şansă în faţa dinamoviştilor. „Părerea mea este că şansele sunt egale. Nu cred că ne putem numi favoriţi. Am avut o săptămână foarte grea, pentru că toţi am suferit foarte mult după ce am pierdut semifinala cu Steaua, dar băieţii sunt decişi să facă un meci foarte bun şi să câştige pentru a se putea consola cu medaliile de bronz. Nu avem jucători accidentaţi după meciul cu Steaua, astfel că în formula de start voi face o singură modificare, Jantjies urmând să joace în locul lui Nicolae. Este adevărat că Dinamo a pierdut la scor câteva partide în play-off, dar acum va fi un singur joc, astfel că vor da totul pentru victorie“, a declarat Paraschiv. Partida va fi arbitrată de Vlad Iordăchescu, acelaşi care a fluierat şi confruntarea din semifinale, dintre RCJ Farul şi Steaua. Judecători de margine vor fi Cristian Răduţă şi Nicolae Copil. Finala mare, dintre Steaua şi CSM Baia Mare, va începe la ora 15.30.