RCJ Farul, noul lider al Superligii Naţionale

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa este noul lider al Superligii Naţionale de rugby, după ce a învins sâmbătă, pe stadionul “Mihail Naca“, scor 21-12 (14-0), pe Dinamo Bucureşti. Constănţenii au deschis scorul încă din min. 4, când Vlaicu a transformat o penalitate, şi se părea că suporterii constănţeni vor asista la un succes categoric al favoriţilor. În următoarele 30 de minute, tabela a rămas, însă, neschimbată, chiar dacă “marinarii” au fost cei care au dominat în toate compartimentele. RCJ Farul şi-a mărit avantajul în min. 36, prin Jantjies, care a fructificat o lovitură de pedeapsă de la aproximativ 25 m, într-un moment în care Vlaicu primise un cartonaş galben. “Americanu” şi-a luat revanşa imediat după ce şi-a ispăşit minutele de penalizare, ducând diferenţa la 9-0 pentru RCJ Farul, tot în urma unei penalităţi, transformată de la 35 m. Ultima fază a primei reprize a adus şi prima încercare a meciului, prin Apostol, iar Vlaicu a stabilit scorul pauzei, 14-0 pentru RCJ Farul. Elevii lui Neil Kelly şi-au mărit avansul la prima acţiune mai consistentă de la reluare, Vueti înscriind al doilea eseu al partidei, transformat de Vlaicu: 21-0 pentru RCJ Farul. Acesta a fost, din păcate, ultimul moment bun de joc al Farului. Dinamo a ieşit curajos la joc, a profitat de numeroasele greşeli ale constănţenilor şi a înscris două eseuri, prin Adăscăliţei şi Cristea, unul transformat de Niţu. Scor final: RCJ Farul - Dinamo 21-12.

„Este un rezultat promiţător. Am avut câteva acţiuni foarte bune şi poate că am fi reuşit şi altele, dar cred că, atunci când s-a stricat vremea, a fost afectat şi jocul nostru. Starea vremii a dus şi la problemele de mânuire a balonului, iar acest lucru s-a văzut şi într-un alt meci, dintre Steaua şi Timişoara. Am dorit să dau şanse şi altor jucători din lot de a evolua şi a găsi cea mai bună formulă”, a declarat antrenorul echipei constănţene, Neil Kelly.

Pentru RCJ Farul au evoluat: Tamba, Taljard, Bădălicescu, Neacşu, Cr. Petre, Ravulo, Mototolea, Vueti, Jantjies, Semple, Neagu, Sabbagh, Cazan, Apostol, Vlaicu. Au mai intrat: Pastramă, Nere, Agiacai, Gaiţă, Gheară, N. Ion.

În celelalte partide ale etapei s-au consemnat rezultatele: Steaua Bucureşti - RCM Timişoara 13-36 şi CSM Bucureşti - U. Cluj 29-12. Clasament: 1. RCJ FARUL 12p, 2. Steaua Bucureşti 10p, 3. CSM Baia Mare 9p, 4. RCM Timişoara 6p (49-32), 5. CSM Bucureşti 6p (51-41), 6. U. Cluj 1p, 7. Dinamo Bucureşti 0p.